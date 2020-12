Si terrà oggi il sorteggio per i gironi della prossima Coppa del Mondo di rugby che si disputerà in Francia nel 2023. A Parigi, all’ora di pranzo, si scopriranno, dunque, le avversarie dell’Italrugby, inserita in terza fascia e che, dunque, sa che non incontrerà Scozia, Fiji e Argentina. Ma quali sono i possibili incroci e quali sono le avversarie che gli azzurri sperano di pescare?

In fascia 1 sono inserite Sud Africa, Nuova Zelanda, Inghilterra e Galles. Da evitare, ovviamente, sono soprattutto i campioni in carica Springboks e gli All Blacks, ma anche l’Inghilterra di Eddie Jones è sulla carta una candidata alla vittoria finale e, dunque, una missione impossibile per gli azzurri. Resta, così, il Galles, non certo una squadra debole (e non si sa come sarà messo nel 2023), ma sicuramente a oggi è l’avversaria che potrebbe essere sulla carta più abbordabile per gli azzurri.

In fascia 2, invece, sono inserite Irlanda, Francia, Australia e Giappone. La Francia vista quest’anno fa paura e, come padrona di casa, sarà un avversario veramente ostico per tutti. Allo stesso modo, nonostante il forte ricambio generazionale, da evitare l’Irlanda – che avrà tre anni per costruire una rosa vincente – mentre anche i Wallabies sono una formazione che storicamente alla Rugby World Cup ottiene anche risultati superiori alle aspettative. Resta, dunque, il Giappone, sicuramente la squadra tra le top 8 che l’Italia sogna di pescare. I nipponici hanno investito tantissimo in ottica RWC 2019, giocata in casa, ma sicuramente non ha la profondità per garantirsi una continuità di risultati anche da qui al 2023.

Per le ultime due avversarie dell’Italia, invece, bisognerà attendere i tornei di qualificazione regionali per sapere chi verrà pescata dagli azzurri. La quarta fascia comprende Americhe 1, Americhe 2, Europa 1 ed Europa 2, con i pronostici che dovrebbero vedere in questa fascia Usa, Canada o Uruguay, Georgia e Romania, con la Russia possibile terza incomoda. Dovendo scegliere, per gli azzurri sarebbe meglio una delle americane, con Georgia o Romania che potrebbero mettere maggior pressione all’Italia anche per l’annosa questione dell’allargamento del Sei Nazioni.

In quinta fascia, infine, ci sono Africa 1, Oceania 1, Asia / Pacifico 1, vincitore delle qualificazioni finali. I nomi, qui, dovrebbero essere Namibia, Tonga, Samoa, con l’ultimo nome il meno prevedibile, probabilmente l’esclusa americana tra Canada e Uruguay. Qui, dovendo scegliere, per gli azzurri meglio pescare una squadra che non sia il duo pacifico formato da Tonga e Samoa, attualmente in difficoltà, ma che storicamente possono rialzare la testa velocemente ed essere outsider pericolosi e schegge impazzite ai Mondiali. Insomma, per l’Italia un girone formato da Galles, Giappone, Usa e Canada sarebbe da sogno. E, forse, sarebbe l’unica combinazione che vedrebbe gli azzurri con chanche di passare ai quarti di finale per la prima volta nella storia.

