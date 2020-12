Slitta dal 24 gennaio al 7 marzo la ripresa dell’attività nazionale per quanto concerne il rugby, ad eccezione del TOP10, che prosegue senza intoppi: sospesa definitivamente la Coppa Italia, proprio per permettere il completamento del massimo campionato, ridefinite date e formule degli altri tornei nazionali, sospese tutte le retrocessioni a partire dal Campionato Italiano di Serie A.

Serie A Maschile (7 marzo-21 giugno). Una promozione in Peroni TOP10.

Tre Gironi da dieci squadre, suddivisi in due Pool da cinque squadre ciascuno. Incontri di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool dello stesso Girone.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

Le prime tre classificate di ciascun Girone partecipano a un Girone Play-Off con gare di sola andata secondo il seguente schema:

Finale 1 – 13 giugno 2021

1° Girone 1 v 1° Girone 2

Finale 2 – 20 giugno 2021

1° Girone 3 v Perdente Finale 1 (turno casalingo in funzione dell’esito di Finale 1)

Finale 3 – 27 giugno 2021

1° Girone 1 v 1° Vincente Finale 1 (turno casalingo in funzione dell’esito di Finale 1)

La 1° classificata del Girone Play-Off è Campione d’Italia di Serie A e promossa nel Campionato Italiano Peroni TOP10 2021/22.

Partecipanti

Girone 1 Pool A: Cus Genova, Pro Recco, Biella RC, CUS Torino, VII Rugby Torino

Girone 1 Pool B: ASR Milano, Accademia “Ivan Francescato”, I Centurioni Rugby, Rugby Parabiago, Amatori Alghero

Girone 2 Pool A: Rugby Udinbe, Valsugana Rugby Padova, Rugby Casale, Rugby Paese, Ruggers Tarvisium

Girone 2 Pool B: Verona Rugby, Rugby Vicenza, Valpolicella Rugby, Amatori Badia, Argos Petrarca Padova

Girone 3 Pool A: Rugby Noceto, Romagna RFC, Pesaro Rugby, Cavalieri Prato Sesto, RC I Medicei

Girone 3 Pool B: Rugby Perugia, Civitavecchia Centumcellae, Rugby Napoli Afragola, UR Capitolina, Amatori Catania

____________

Serie A Femminile (18 ottobre – 27 giugno)

Girone 1 a sei squadre è costituito su base meritocratica con inizio il 18 ottobre.

Quattro gironi territoriali da cinque squadre ciascuno.

Prima e seconda classificata del Girone 1 accedono direttamente alle Semifinali.

Terza e quarta classificata del Girone 1 e vincenti del primo barrage territoriale al secondo turno di barrrage.

Primo turno barrage – gara unica in campo neutro (6 giugno)

1° classificata Girone 2 v 1° classificata Girone 3 (Vincente A)

1° classificata Girone 4 v 1° classificata Girone 5 (Vincente B)

Secondo turno barrage – gara unica in campo neutro (13 giugno)

3° classificata Girone 1 v Vincente A (Vincente C)

4° classificata Girone 1 v Vincente B

Semifinali – gara unica in casa della meglio classificata nel Girone Meritocratico (20 giugno)

1° classificata Girone 1 v Vincente D

2° classificata Girone 1 v Vincente C

Le due vincenti del turno di semifinale accedono alla Finale in gara unica in campo neutro del 26/27 giugno che assegna il titolo di Campione d’Italia Femminile.

Partecipanti

Girone 1: Rugby Colorno, UR Capitolina, Valsugana Rugby Padova, Benetton Rugby, Villorba Rugby, CUS Torino

Girone 2: Biella RC, CUS Genova, Lions Tortona, Rugby Parabiago, CUS Milano

Girone 3: Rugby Calvisano, Rebels Rugby Vicenza Est, Villorba Rugby 2, ASR Monza, Rugby Riviera

Girone 4: Donne Etrusche, Puma Bisenzio, Fifteen Wilds All Bluff Mutina Modena, Castel San Pietro, Romagna RFC

Girone 5: Rugby Frascati Union, All Reds Roma, Amatori Torre del Greco, Bisceglie Rugby, Belve Neroverdi

____________

Serie B (7 marzo-27 giugno 2021) – due promozioni in Serie A

Quattro Gironi da dodici o undici squadre, suddivisi in due Pool da cinque o sei squadre ciascuno.

Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

Le prime classificate di ciascun Girone accedono ai play-off promozione con abbinamento a sorteggio (andata 20 giugno, ritorno 27 giugno) secondo il seguente schema:

Finale 1: Squadra A v Squadra B

Finale 2: Squadra C v Squadra D

Le vincenti del doppio confronto di Finale sono promosse nella Serie A 2021/22.

Partecipanti

Girone 1 Pool A: ASR Varese, Unione Monferrato Rugby, Ivrea RC, Amatori&Union Milano,. Amatori Capoterra, Cus Milano

Girone 1 Pool B: Rugby Rovato, Rugby Franciacorta, Rugby Bergamo 1950, Rugby Somndrio, Piacenza RC, Rugby Lecco

Girone 2 Pool A: Imola Rugby, Rugby Parma 1931, Valorugby Emilia “B”, Modena Rugby 1965, Highlanders Formigine, Rugby Jesi 1970

Girone 2 Pool B: Florentia Rugby, Livorno Rugby, Lions Amaranto, CUS Siena, Rugby Roma Olimpic

Girone 3 Pool A: Rugby Viadana 1970 “B”, Patavium UR, CUS Padova, Rugby Bologna 1928, Verona Rugby “B”, Junior Rugby Brescia

Girone 3 Pool B: Rugby Mirano 1957, Valsugana Rugby Padova “B”, Mogliano Rugby “B”, Castellana Rugby, San Donà, Villorba Rugby

Girone 4 Pool A: Pol. Paganica Rugby, Avezzano Rugby, Arvalia Villa Pamphili, Frascati RC 2015, Primavera Rugby, US Roma Rugby

Girone 4 Pool B: Rugby Benevento, Partenope Rugby, Ragusa Rugby Junior, Messina Rugby, CUS Catania

____________

Serie C Girone 1 – (7 marzo-27 giugno 2021) – quattro promozioni in Serie B

Otto gironi su base geografica, a loro volta suddivisi in due Pool da cinque o sei squadre ciascuno. Gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun Girone.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (30 maggio-6 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

Le prime otto di ciascun Girone saranno abbinate con criterio geografico per disputare quattro Play-Off promozione con gare di andata e ritorno definite tramite sorteggio secondo il spegnete schema:

Finale 1: Squadra A v Squadra B

Finale 2: Squadra C v Squadra D

Finale 3: Squadra E v Squadra F

Finale 4: Squadra G v Squadra H

Le vincenti del doppio confronto di Finale sono promosse nella Serie B 2021/22.

Partecipanti

Girone A Pool 1: Pordenone Rugby, Rugby Udine, Rugby Conegliano, San Marco Rugby, Venjulia Rugby Trieste

Girone A Pool 2: Rugby Belluno, Rugby Alpago, Rugby Feltre, Rugby Bassano, Rugby Riviera 1975

Girone B Pool 1: Rugby Monselice, Rugby Vicenza “B”, West Verona Rugby, Rugby Altovicentino, Rugby Villadose ’76, Rugby Frassinelle

Girone B Pool 2: Rugby Mantova, Rugby Fiumicello, Kawasaki Robot Calvisano “B”, Bassa Bresciana, Botticino RU, Rugby Trento

Girone C Pool 1: Chicken 2012 Rugby, Cus Milano, Mastini Rugby 2007, Rugby Rho, Rugby Parabiago, Rugby Lainate

Girone C Pool 2: Rugby Cernusco, Delebio Rugby, Rugby Milano, Elephant Gossolengo, Stezzano Rugby, Rugby Bergamo 1950 “B”

Girone D Pool 1: Stade Valdotain, Rugby San Mauro, Cuneo Pedona Rugby, Rivoli Rugby, Amatori Novara, Amatori Verbania

Girone D Pool 2: UR Riviera, Amatori Genova, CUS Pavia, Savona Rugby, Rugby Lyons, Rugby Noceto

Girone E Pool 1: CUS Ferrara, Rugby Forlì 1979, Rugby Bologna 1928, Faenza RC, Reno Bologna

Girone E Pool 2: Pescara Rugby, UR San Benedetto, Banca Macerata, Pol. Abruzzo Rugby, UR Anconetana, Fano Rugby

Girone F Pool 1: Città di Castello Rugby, Rugby Gubbio 1984, UR Arezzo, Elba Rugby, Amatori Cecina

Girone F Pool 2: Cavalieri UR Prato-Sesto, Firenze Rugby 1931, Gispi Prato, RC I Medicei “B”, Olbia Rugby 1982

Girone G Pool 1: Primavera Rugby “B”, Lazio Rugby 1927 “B”, Pol. L’Aquila Rugby, Reathyrus, Arnold Rugby, UR Capitolina “B”

Girone G Pool 2: Montevirginio MiniRugby, Colleferro 1965, Rugby Lions Alto Lazio, Rugby Frascati Union, RC Latina, Rugby Anzio Club

Girone H: dettagli a seguire su Federugby.it

____________

Under 18 (7 marzo-27 giugno)

Quattro Gironi Elite di Area da 10/11 squadre, divisi in Pool da cinque/sei squadre ciascuno. Partecipano ai Gironi Elite di Area le nove squadre che ne avevano maturato il diritto al termine della Stagione 2018/19, più le due squadre che avrebbero partecipato allo spareggio interregionale.

Stagione regolare con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascuna Pool.

La prima classificata di ciascun Girone sarà definita da uno spareggio di andata e ritorno (6-13 giugno) tra le prime classificate di ciascuna Pool.

La prima classificata di ciascun Girone accede alla Fase Finale Nazionale secondo il seguente schema:

Semifinali – gara unica in campo neutro – 20 giugno 2021

1° Girone Elite Area 1 v Girone Elite Area 2

1° Girone Elite Area 3 v Girone Elite Area 4

Le due vincenti del turno di semifinale alla Finale in gara unica in campo neutro il 27 giugno.

La vincente è Campione d’Italia Giovanile 2020/21.

Partecipanti

Area 1 Pool A: Ruggers Tarvisium, Benetton Rugby, Mogliano Rugby 1969, Lafert San Donà, Omar Villorba

Area 1 Pool B: Verona Rugby, Rugby Polesine, Argos Petrarca Padova, Valsugana Padova, Rangers Vicenza

Area 2 Pool A: Kawasaki Robot Calvisano, Rugby Viadana 1970, Rugby Lecco, Nordival Rovato, CUS Milano Rugby

Area 2 Pool B: ASR Milano, CUS Torino, Unione Monferrato, Rugby Embriaci, Rugby Como, Rugby Ticinensis

Area 3 Pool A: Livorno Rugby, RC I Medicei, Cavalieri Union Prato Sesto, Rugby Perugia, Rugby Florentia

Area 3 Pool B: Modena Rugby 1965, Rugby Lyons, Valorugby Emilia, Rugby Colorno, Rugby Parma 1931

Area 4 Pool A: UR Capitolina, Roma Legio Invicta XV, CUS Catania, Primavera Rugby, Lazio Rugby 1927

Area 4 Pool B: Pol. L’Aquila Rugby, Rugby Napoli Afragola, Partenope Rugby, Rugby Benevento, Frascati RC 2015, Avezzano Rugby

____________

Under 16 (7 marzo-27 giugno 2021)

Attività organizzata su tre fasi.

Prima fase con Gironi Regionali/Interregionali gestiti dai Comitati Regionali, in funzione del numero di partecipanti, con mini-gironi.

La 1° classificata di ogni Comitato Regionale, per un massimo di quattro squadre, alla Fase Interregionale della propria Area di riferimento con Semifinali in gara unica in campo neutro il 6 giugno secondo il seguente schema:

Semifinale 1 Squadra A v Squadra B

Semifinale 2 Squadra C v Squadra B

Le vincenti alla Finale in gara unica in campo neutro. La vincente alla Fase Nazionale.

Si qualifica alla Fase Finale Nazionale la Vincente di ogni Fase Interregionale di Area (1-2-3-4).

Semifinali Nazionali con gara unica in campo neutro il 20 giugno 2021 secondo il seguente schema:

Semifinale 1 Vincente Area 1 v Vincente Area 2

Semifinale 1 Vincente Area 3 v Vincente Area 4

Le due vincenti alla Finale in gara unica in campo neutro del 27 giugno.

Foto: Valerio Origo