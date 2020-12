Rugby, decisa la formula per la conclusione del PRO14. Nasce la Rainbow Cup

Il PRO14 di rugby terminerà il 27 marzo ed il 17 aprile scatterà la Rainbow Cup, manifestazione in cui alle 12 formazioni dell’ex torneo celtico se ne aggiungeranno altre quattro del Sudafrica, ovvero Vodacom Bulls, Emirates Lions, Cell C Sharks e DHL Stormers. Queste le formule dei due tornei (per l’Italia ovviamente ci sono Benetton e Zebre).

Fasi finali del Guinness PRO14 2020-2021

Le giornate dalle dodicesima alla sedicesima si disputeranno tra il 20 febbraio ed il 20 marzo. Una Finale sarà disputata in casa della formazione con il miglior ranking finale. Questa formula abbreviata consentirà di completare il calendario di andata e ritorno delle conference e le gare di ogni squadra al di fuori della propria conference di appartenenza. Una volta completata la sedicesima giornata le squadre meglio classificate in ciascuna conference si qualificheranno per l’Heineken Champions Cup 2021-2022. I requisiti per i play-off sono in fase di revisione.

Le date previste per la conclusione del Guinness PRO14 sono le seguenti:

XII giornata 20 Febbraio

XIII giornata 27 Febbraio

XIV giornata 6 Marzo

XV giornata 13 Marzo

XVI giornata 20 Marzo

Finale 27 Marzo

Guinness PRO14 Rainbow Cup

La Guinness PRO14 Rainbow Cup partirà il 17 aprile con due gironi da otto squadre ciascuno, ognuno composto da due squadre irlandesi, due sudafricane, due gallesi, una italiana e una scozzese. Ogni squadra giocherà una gara di sola andata contro le altre componenti del proprio girone e le due prime classificate si sfideranno nella Finale del 19 giugno.

Foto: Ettore Griffoni