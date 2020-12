Rugby, Challenge Cup: Benetton Treviso, con l’Agen per continuare a vincere

Secondo impegno in Challenge Cup questo weekend per la Benetton Treviso, che sabato pomeriggio ospiterà l’Agen puntando al secondo successo consecutivo in Europa. Per i biancoverdi la chance di confermare la bella prestazione contro lo Stade Français e mantenersi nella parte alta della classifica, sognando la qualificazione ai playoff europei.

Treviso arriverà all’appuntamento, però, senza due elementi importanti. Da un lato, infatti, Leonardo Sarto è stato squalificato una settimana per il diverbio avuto con l’australiano Charlie Rorke a Parigi, mentre il mediano di mischia Dewaldt Duvenage è stato fermato da una lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra. Due assenze importanti, ma che Kieran Crowley non vorrà certo usare come alibi con Agen.

Agen che arriva all’appuntamento dopo il netto ko casalingo contro i London Irish per 8-34, mentre in Top 14 i transalpini sono mestamente posizionati in ultima posizione, con solo due punti all’attivo, nessuna vittoria ancora conquistata in stagione e la zona salvezza già distante 13 punti. Inoltre, la prima giornata di coppe europee ha evidenziato come i club francesi stiano affrontando in maniera diametralmente opposta i due tornei. In Champions Cup, infatti, sono arrivate 7 vittorie in 8 partite, mentre in Challenge Cup i club transalpini hanno perso 4 match su 6, conquistando un pareggio e una sola vittoria.

Insomma, per Marco Barbini e compagni una chance d’oro per ottenere la seconda vittoria in questa difficile stagione, prepararsi al meglio in vista dei due derby italiani di Guinness Pro 14 contro le Zebre, ma soprattutto portare a casa punti fondamentali per provare a conquistare una storica qualificazione alla seconda fase della Challenge Cup.

Foto: Ettore Griffoni/LPS