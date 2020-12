Rugby, Autumn Nations Cup 2020: il Galles ai raggi X. I britannici non convincono

L’autunno dell’Italrugby si concluderà sabato 5 dicembre, con fischio alle 17.45, quando i ragazzi di Franco Smith affronteranno il Galles nella finalina per il quinto posto. L’Italia arriva all’appuntamento dopo i due ko con Scozia e Francia e la vittoria a tavolino contro le Fiji, mentre i gallesi hanno perso con Irlanda e Inghilterra, battendo invece la Georgia. Ma che Galles dobbiamo aspettarci sabato?

La partita di Llanelli si prospetta una sfida tra due squadre in crisi, con l’Italia che è alla ricerca della prima vittoria dai Mondiali 2019 e che non batte una squadra del 6 Nazioni dal lontano 2015, mentre il Galles in questo autunno sembra pagare più di tutte le concorrenti il lungo stop per l’emergenza Covid-19.

Come detto, il Galles ha perso all’esordio contro l’Irlanda per 32-9, una sconfitta netta e pesante. Poi è arrivata la vittoria contro la Georgia, con un 18-0 che non ha comunque impressionato e che ha confermato i problemi dei britannici in fase d’attacco. Infine, lo scorso weekend, contro la forte Inghilterra è arrivato un nuovo ko per 24-13 a Llanelli. A ciò si aggiunga la sconfitta casalinga per 10-14 contro la Scozia nel recupero del 6 Nazioni a fine ottobre, al termine di una partita oggettivamente brutta e dai ritmi bassissimi.

Alcuni numeri spiegano il momento del Galles. Contro l’Inghilterra Biggar e compagni sono stati nei 22 offensivi per solo 46 secondi su 80 minuti di partita, con 10 errori di handling, concedendo ben cinque punizioni da mischia chiusa. Per fare un paragone, l’Italia nella brutta partita persa a Parigi è stata nei 22 transalpini per 2 minuti e 21 secondi, ha commesso 6 errori di handling e ha concesso zero punizioni in mischia chiusa.

Guardando ai singoli, da tenere d’occhio nel Galles sono Taulupe Faletau, miglior portatore di palla contro gli inglesi, Leigh Halfpenny, letale sia palla in mano sia dalla piazzola, e il giovane Johnny Williams, che in questo autunno si è già messo in mostra. A Llanelli ci si può aspettare un match dai ritmi bassi, con tanti errori che gli azzurri dovranno sfruttare al meglio per provare a vincere il primo match del 2020 sul campo.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS