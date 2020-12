Rally Monza 2020 in tv: orario, programma, streaming, dove vederlo

Si ricomincia. Sarà l’ACI Rally Monza da oggi al 6 dicembre a far calare il sipario sul FIA World Rally Championship 2020, che verrà ospitato dall’Autodromo Nazionale Monza e non sarà aperto al pubblico.

Automobile Club d’Italia, FIA e il Promoter, per tutelare la salute degli addetti ai lavori che prenderanno parte all’evento, adotteranno i più alti standard stabiliti dai protocolli sanitari internazionali, garantendo così la riuscita della gara in piena sicurezza per tutti gli sportivi e il personale coinvolto. Si torna quindi a gareggiare, dopo che il rally previsto in Belgio dal 19 al 22 novembre era stato cancellato per l’emergenza sanitaria.

Si riprende dopo che Elfyn Evans ha conservato la leadership della classifica generale con 14 punti di margine sul francese Sebastien Ogier, 24 sul belga Thierry Neuville e 28 sull’estone Ott Tanak. Grazie all’annullamento della tappa belga, Evans è ormai davvero a un passo dal primo titolo iridato della carriera nel WRC. Nell’ultima prova stagionale di Monza sarebbero comunque in palio potenzialmente 30 punti, che tengono virtualmente in gioco tutti i primi quattro del campionato.

La grande particolarità dell’evento sarà però la partecipazione di Franco Morbidelli. Il pilota del team Petronas di MotoGP sarà alla guida di una Hyundai i20 R5 di Hyundai Rally Team Italia targate WITHU Motorsport. Dopo diversi test in preparazione all’evento il tre volte vincitore nella classe regina di quest’anno ha rivelato i suoi pensieri ai nastri di partenza del Rally di Monza: “Sono curioso ed eccitato. Grazie a WITHU ed a Hyundai Rally Team Italia. Mi sono sentito abbastanza a mio agio sulla macchina, abbiamo migliorato a poco a poco – le sue parole riportate da MotoriOnLine – Vediamo la variabile meteo, ma cercheremo di fare il nostro rally e divertirci. Voglio apprendere più cose possibili nel minor tempo possibile, per godermi appieno questa opportunità e capire se questo e’ uno sport che mi piace in ottica futura”.

RALLY MONZA 2020 IN TV

ACI Sport ha messo a punto con RAI un’importante copertura televisiva che prevede la messa in onda in diretta su RAI Sport di ben sei prove cronometrate, la realizzazione di tre trasmissioni a chiusura delle giornate di venerdì, sabato e domenica, e costanti interventi di aggiornamento attraverso i TG Sport delle varie reti RAI. Oltre alla copertura della tv di Stato, gli highlights su Red Bull TV e spazio alle analisi e commenti del lunedì sera. Si potrà seguire anche la diretta di tutte le speciali del rally grazie alla piattaforma ufficiale del campionato, WRC+, sottoscrivendo una delle formule di abbonamento proposte.

IL PROGRAMMA DELLA RALLY MONZA 2020

Giovedì 3 dicembre SD 10:01 Shakedown – Monza Circuit 4.64 10:01 1 14:08 SOTTOZERO THE MONZA LEGACY – diretta su RaiSport 4.33 14:08 Venerdì 4 dicembre 2 7:58 SCORPION 1 13.43 7:58 3 10:08 SCORPION 2 13.43 10:08 4 12:38 CINTURATO 1 – diretta su RaiSport 16.22 12:38 5 15:08 CINTURATO 2- diretta su RaiSport 16.22 15:08 6 17:38 PZERO GRAND PRIX 1 10.31 17:38 Sabato 5 dicembre 7 7:52 SELVINO 1 25.06 7:52 8 9:08 GEROSA 1 – diretta su RaiSport 11.09 9:08 9 10:02 COSTA VALLE IMAGNA 1 22.17 10:02 10 13:22 SELVINO 2 25.06 13:22 11 14:38 GEROSA 2- diretta su RaiSport 11.09 14:38 12 15:32 COSTA VALLE IMAGNA 2 22.17 15:32 13 17:38 PZERO GRAND PRIX 2 10.31 17:38 Domenica 6 dicembre 14 7:48 PZERO GRAND PRIX 3 10.31 7:48 15 10:08 SERRAGLIO 1 14.97 10:08 16 12:18 SERRAGLIO 2 Power Stage – differita su Raisport alle ore 15.05 14.97 12:18 Km complessivi prove speciali: 241.14

