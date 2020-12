Rally Monza 2020 in tv: orario, programma, streaming, calendario

Sarà l’ACI Rally Monza dal 3 al 6 dicembre a far calare il sipario sul FIA World Rally Championship, che verrà ospitato dall’Autodromo Nazionale Monza e non sarà aperto al pubblico.

Automobile Club d’Italia, FIA e il Promoter, per tutelare la salute degli addetti ai lavori che prenderanno parte all’evento, adotteranno i più alti standard stabiliti dai protocolli sanitari internazionali, garantendo così la riuscita della gara in piena sicurezza per tutti gli sportivi e il personale coinvolto. Si torna quindi a gareggiare, dopo il rally previsto in Belgio dal 19 al 22 novembre era stato cancellato per l’emergenza sanitaria.

Si riprenderà dopo che Elfyn Evans che ha conservato la leadership della classifica generale con 14 punti di margine sul francese Sebastien Ogier, 24 sul belga Thierry Neuville e 28 sull’estone Ott Tanak. Grazie all’annullamento della tappa belga, Evans è ormai davvero a un passo dal primo titolo iridato della carriera nel WRC. Nell’ultima prova stagionale di Monza sarebbero comunque in palio potenzialmente 30 punti, che tengono virtualmente in gioco tutti i primi quattro del campionato.

PROGRAMMA RALLY MONZA IN TV

ACI Sport ha messo a punto con RAI un’importante copertura televisiva che prevede la messa in onda in diretta su RAI Sport di ben sei prove cronometrate, la realizzazione di tre trasmissioni a chiusura delle giornate di venerdì, sabato e domenica, e costanti interventi di aggiornamento attraverso i TG Sport delle varie reti RAI. Di seguito il programma del palinsesto RAI:

-Giovedì 3 Dicembre

12:00 – PS1 Monza King of Show, 2,02 km

-Venerdì 4 Dicembre

12:30 – PS4 B1, 16.04 km

15:00 – PS5 B2, 16,04 km

-Sabato 5 Dicembre

09:00 – PS8 Gerosa 1, 11,31 km

14:30 – PS11 Gerosa 1, 11,31 km

-Domenica 6 Dicembre

15:05 – PS16 (Differita)

