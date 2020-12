Zlatan Ibrahimovic ha fatto parlare abbondantemente di sè anche durante il giorno di Natale. L’attaccante del Milan ha infatti pubblicato su Instagram la foto di un dito medio col tipico guanto di Santa Claus. Il post ha naturalmente fatto discutere, come riesce sempre a fare lo svedese grazie a una personalità eccentrica e ben al di sopra delle righe. I tifosi aspettano il suo pronto rientro in campo, perché il 39enne è assente già da diverse settimane a causa di un infortunio e la sua mancanza si sta facendo sentire tra le fila dei rossoneri, i quali sono comunque in testa alla Serie A con un punto di vantaggio sull’Inter.

Lo scandinavo è stato costretto a fermarsi nelle battute conclusive della sfida al Napoli, lo scorso 22 novembre, a causa di un infortunio muscolare. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra lo aveva fermato per quasi un mese, poi il 18 dicembre era tornato ad allenarsi in gruppo, ma si è procurato una soffusione emorragica al soleo. Quando tornerà a giocare Zlatan Ibrahimovic? Dopo aver saltato anche le partite contro Sassuolo e Lazio, l’attaccante si sottoporrà a nuovi accertamenti nei prossimi giorni e a quel punto i medici effettuerranno una valutazione più precisa riguardo ai tempi di recupero.

Il 39enne sarà quasi sicuramente costretto a saltare Benevento-Milan di domenica 3 gennaio (ore 18.00), il suo obiettivo concreto potrebbe essere quello di recuperare per l’Epifania: mercoledì 6 gennaio (ore 20.45), a San Siro, andrà in scena il big match contro la Juventus e Zlatan Ibrahimovic farà di tutto per essere in campo contro la sua ex squadra in una contesa già importante per la rincorsa verso lo scudetto. Successivamente il Milan affronterà il Torino, sempre a San Siro, sabato 9 gennaio (ore 20.45), poi gli incroci con Cagliari (18 gennaio), Atalanta (23 gennaio), Bologna (30 gennaio) in un mese davvero di fuoco, cruciale per tutte le ambizioni degli uomini di Stefano Pioli.

Foto: Lapresse