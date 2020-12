Quando riaprono palestre e piscine? Le possibili date e che sport si potranno fare a Natale

Palestre e piscine resteranno chiuse sicuramente fino al 15 gennaio 2021. Questo è quanto prevede il DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte lo scorso 3 dicembre. Sicuramente per altre tre settimane attrezzi e corsie in acqua non saranno accessibili agli amatori e ai dilettanti (prosegue normalmente l’attività di atleti giudicati di interesse nazionale da parte delle varie Federazioni e dal CONI).

Va ricordato che palestre e piscine sono chiusi dal 24 ottobre e che avevano già subito un durissimo e lunghissimo da marzo fino a inizio estate, riaprendo dunque soltanto per poche settimane prima di un nuovo stop totale all’attività fisica e motorie. Moltissime realtà sono alle stremo, tantissime rischieranno di non riaprire proprio più, nemmeno quando le leggi permetteranno di farlo. I sostegni che il Governo ha finanziato e che finanzierà potrebbe non essere sufficienti per ristorare l’intera categoria, indubbiamente una delle più colpite dall’emergenza sanitaria alla pari del turismo e di bar/ristoranti.

Si stima che il settore abbia subito una perdita di addirittura il 70% del fatturato nel 2020 e le premesse per l’inizio del nuovo sono tutt’altro che positive. Secondo gli esperti della cui consulenza si avvale il Governo, palestre e piscine sono luoghi estremamente a rischio per il contagio ed è questo il motivo per cui si è deciso per una chiusura totale già da un paio di mesi. La curva epidemica è in calo in Italia da inizio dicembre, ma i numeri sui decessi e sui nuovi contagi sono ancora elevati, dunque è presumibile che l’Esecutivo guidato da Giuseppe Conte possa decidere di restare cauto sulle varie riaperture dopo le festività natalizie.

Quando riapriranno palestre e piscine? Al momento non c’è una data ufficiale e appare anche difficile fare ipotesi, ma appare altamente probabile che non se ne parli prima di fine gennaio-inizio febbraio. Servirà che i contagi si abbassino ulteriormente, che venga scongiurato il possibile arrivo di una terza ondata e che i vaccini inizino a dare una certa copertura di massa, in modo da poter sperare di tornare a una vita “normale”, come era prima dell’esplosione della pandemia.

E lo sport all’aperto? Quello sarà possibile anche durante le festività natalizie. Le classiche corsette o giri in bicicletta saranno permessi, in modo da poter smaltire le laute abbuffate tipiche di questo periodo dell’anno. L’Italia sarà in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre; 1, 2, 3, 5, 6 gennaio) e in zona arancione nei restanti (28, 29, 30 dicembre; 4 gennaio).

Come recita il DPCM del 3 dicembre e come era stato precisato dalla Presidenza del Consiglio, l’attività sportiva all’aperto è consentita, in forma individuale, all’interno del proprio Comune di residenza/domicilio, mentre l’attività motoria è limitata alle prossimità della propria abitazione. Si potrà effettuare soltanto dalle ore 05.00 alle ore 22.00. Attenzione: uscire di casa in bicicletta o a piedi per motivi di lavoro, salute o necessità è sempre valido (ad esempio recarsi in ufficio, andare a fare spesa etc.), ma sarà possibile anche andare a visitare i parenti/amici nel limite di massimo 2 persone (più eventuali minori di 14 anni) sempre restando all’interno della propria Regione.

QUANDO RIAPRONO LE PALESTRE IN ITALIA? LE POSSIBILI DATE

Se ne riparlerà più approfonditamente a gennaio 2021, ma è molto difficile (per non dire improbabile) che una riapertura arrivi già nella prima metà del mese. Bisognerà vedere l’evoluzione dei contagi e, in base alla curva epidemica, il Governo deciderà il da farsi. Ci sarà una riapertura graduale delle attività (negozi, ristoranti, bar, etc.), poi forse verranno palestre e piscine. Possibile tra la fine di gennaio e la metà di febbraio? Staremo a vedere. Al momento non ci sono certezze e ipotesi concrete.

CHE SPORT SI POSSONO PRATICARE DURANTE LE FESTE?

Lo sport all’aperto sarà possibile anche durante le festività natalizie. L’attività sportiva all’aperto è consentita, in forma individuale, all’interno del proprio Comune di residenza/domicilio, mentre l’attività motoria è limitata alle prossimità della propria abitazione.

Foto: Lapresse