Programma F1, orari e tv GP Abu Dhabi 2020: palinsesto Sky e TV8 11-13 dicembre

Dopo 16 round spalmati su 5 mesi, il Mondiale di Formula 1 2020 si appresta ad affrontare in quel di Yas Marina da venerdì 11 a domenica 13 dicembre il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto stagionale del campionato. Terzo appuntamento consecutivo in notturna per il circus, che poi andrà in letargo fino a marzo in attesa dell’ufficializzazione del nuovo calendario 2021. Fari puntati dunque ad Abu Dhabi soprattutto in casa Ferrari per l’ultima gara in rosso di Sebastian Vettel, pronto a voltare pagina e a cominciare un nuovo percorso in Aston Martin. Grande attesa invece nel team Mercedes per capire se Lewis Hamilton riuscirà a prendere parte all’ultimo weekend di gara dell’anno, dopo aver saltato il GP di Sakhir causa Covid-19.

L’intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e NowTV. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro qualifiche e gara in diretta su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento all’ultimo round iridato del 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa della tre-giorni del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP ABU DHABI F1 2020

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 11 dicembre

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 12 dicembre

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 12 dicembre

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

