Pattinaggio artistico: Kamila Valieva trionfa alla quinta tappa della Coppa di Russia 2020, seconda Tsibinova

Prosegue la scalinata verso l’Olimpo di Kamila Valieva. La fuoriclasse di Kazan ha infatti dominato anche il programma libero alla quinta tappa della Coppa Di Russia 2020, competizione interna di pattinaggio di figura in fase di svolgimento alla MegaSport Arena di Mosca, mostrando dei passi in avanti significativi rispetto alla prima uscita stagionale.

La Campionessa Mondiale Junior in carica, risultando più a suo agio nelle comunque complicatissime musiche del “Bolero“ di Ravel, ha impreziosito il suo layout atterrando due quadrupli toeloop di pregevole fattura, uno combinato con il doppio toeloop, entrambi elevatissimi ed eseguiti con le braccia sopra la testa in fase di rotazione. Nonostante una caduta nel triplo lutz, a differenza della seconda tappa la russa è riuscita a correggere il tiro, eseguendolo in zona bonus combinato con il triplo toeloop e completando il parco dei salti con un triplo rittberger, un doppio axel e la combinazione triplo flip/euler/triplo salchow.

Loading...

Loading...

Ottenendo il massimo del livello sia nella sequenza di passi che nelle semplicemente meravigliose tre trottole, valutate un GOE elevatissimo, Valieva ha quindi conquistato 168.66 (95.34, 74.32) totalizzando 254.86. Una prova dunque incoraggiante con la quale potrà presentarsi ai Campionati Nazionali, in programma a Chelyabinsk dal 24 al 27 dicembre, da favorita.

A posizionarsi al posto d’onore è stata Ksenia Stilbova, brava a mantenere la seconda casella dello short confezionando una prestazione composta, tra gli altri, da due tripli lutz, uno chiamato sul quarto in catena con il triplo salchow, e due doppi axel, valutata complessivamente 130.85 (69.09, 61.76) per 198.44. Niente da fare dunque per Anastasia Tarakanova che, malgrado il secondo libero, si è dovuta accontentare della terza posizione con 131.09 (71.17, 59.92) per 195.27, complice anche una sbavatura nel triplo flip, salto che ricevuto la chiamata sul quarto e per il filo d’entrata non chiaro.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Nome Punti KP PP 1 Kamila VALIEVA

Mosca, CSO “Sambo-70”, dipartimento “Crystal” 254.86 1 1 2 Ksenia TSIBINOVA

Mosca, SSHOR CSKA loro. S.A. Scarabeo 198.44 2 3 3 Anastasia TARAKANOVA

Mosca, SK “Army of Figure Skating” 195.27 3 2 4 Valeria KOSTINA

Regione di Tula, OXSHOR 172.00 4 4 5 Ksenia OKLADNIKOVA

Territorio di Krasnoyarsk, SSHOR “Rassvet” 146.49 6 5 6 Daria OKLADNIKOVA

Territorio di Krasnoyarsk, SSHOR “Rassvet” 130.14 5 7 7 Daria PARINOVA

Regione di Kirov, scuola secondaria “Dymka” 129.41 7 6





fabrizio.testa88@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: International Skating Union (Figure Skating, JPG Event)