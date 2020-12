Pattinaggio artistico: Daniel Grassl vince per la terza volta consecutiva i Campionati Italiani, secondo posto per Matteo Rizzo

Il trio delle meraviglie non delude le aspettative. Altissimo livello nel libero della specialità individuale maschile, penultima gara dei Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico in scena presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt che ha visto trionfare per il terzo anno consecutivo il padrone di casa Daniel Grassl.

L’atleta altoatesino ha difeso magistralmente il primato ampiamente ipotecato già nello short program, sciorinando tre salti quadrupli, ovvero lutz (chiamto sul quarto), flip e rittberger (chiamato sottoruotato), proseguendo poi con la combinazione triplo axel/euler/triplo salchow e con due tripli lutz, di cui uno agganciato al triplo rittberger, e un triplo flip in combinazione con il triplo toeloop. Ricevendo un grado di esecuzione elevato nelle tre trottole pianificate, chiamate di livello 4 come la sequenza di passi, l’allievo di Lorenzo Magri ha quindi raggiunto nel segmento quota 176.31 (93.01, 83.80) per 272.85 totali.

Ma la rassegna tricolore verrà ricordata anche per la grande prestazione di Matteo Rizzo, finalmente tornato l’atleta di sempre grazie a una prova pulita sotto ogni suo aspetto impreziosita, finalmente, da un quadruplo toeloop di grande qualità, due tripli axel (il primo ruotato con euler/doppio salchow), due tripli lutz di cui uno in sequenza con il doppio axel e un triplo rittberger, con cui ha raccolto, grazie anche al miglior riscontro sul secondo punteggio, 174.13 (88.33, 85.80) punti per 248.94.

Qualche sbavatura per Gabriele Frangipani, al quale va dato però il merito di aver tentato due quadrupli differenti, il toeloop e il salchow, arrivando in modo falloso dal primo e cadendo nel secondo. Viziando il programma con una mano sul ghiaccio all’atterraggio del triplo rittberger e completando regolarmente due tripli axel, il nativo di Pisa ha concluso la sua performance guadagnando quota 145.64 (70.84, 75.80). Tre prove differenti, tre atleti differenti, ma il movimento maschile è vivo più che mai.

