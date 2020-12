Pallanuoto, preliminari Euro Cup 2020-2021: Savona-Radnicki 7-14. Liguri eliminati

Terza ed ultima giornata dei gironi preliminari dell’Euro Cup 2020-2021 di pallanuoto, che per l’Italia ha visto al via il Savona: le 30 squadre ammesse (14 quelle retrocesse dai preliminari di Champions League) sono state divise in sei gironi da quattro e due da tre, con le prime due che sono avanzate agli ottavi di finale.

Eliminato il Savona, falcidiato dal Coronavirus, che ha giocato in casa il Gruppo E con una formazione piena di giovani: a certificare il mancato passaggio alla fase ad eliminazione diretta la pesante sconfitta patita oggi contro i serbi del Radnicki Kragujevac, che si sono imposti per 7-14.

Loading...

Loading...

TABELLINO

SAVONA-RADNICKI 7-14 (3-3, 0-4, 4-2, 0-5)

Savona: Da Rold, An. Patchaliev 1, Bertino, G. Maricone, Cora, Rizzo 2, Urbinati, Bruni, Bragantini, Fondelli 4 (rig.), Giovanetti, Caldieri, Massaro. All. Angelini.

Radnicki: Dobozanov, S. Rasovic 6, N. Stanojevic, F. Jankovic, Toholj 1, Krug, Ukropina 3, Tanasijevic, Pljevancic, Milicic, Lukic 2 (1 rig.), Radulovic 2 (1 rig.), Todorovski, Radulovic. All. U. Stevanovic.

Note – Sup. num.: Savona 5/16, Radnicki 3/9. Rigori: Savona 1/1, Radnicki 1/1.

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Danilo Vigo LPS