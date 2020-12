Basket, Meo Sacchetti esonerato dalla Fortitudo Bologna. Il CT dell’Italia non è più l’allenatore della Effe

Meo Sacchetti non è più l’allenatore della Fortitudo Bologna. Il tecnico è stato esonerato dalla società felsinea in seguito a una serie di risultati estremamente deludenti. Il CT della Nazionale Italiana si era seduto su questa panchina all’inizio della stagione, ma i primi mesi di campionato sono stati estremamente deludenti: 1 vittoria e 8 sconfitte, ultimo posto in classifica a metà del girone d’andata.

Ci si aspettava di più dal 67enne nativo di Altamura, capace di vincere uno Scudetto e due Coppe Italia alla guida di Sassari tra il 2014 e il 2015. Dopo l’avventura trionfale con i sardi, era passato da Brindisi (2016-2017) e Cremona (2017-2020), sposando contemporaneamente il progetto della Nazionale, che ha guidato anche agli ultimi Mondiali e che proprio la scorsa settimana è stata protagonista nelle qualificazioni agli Europei 2022 (ovviamente l’obiettivo principale è la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo).

Loading...

Loading...

La Fortitudo Bologna ha ringraziato l’allenatore “per il lavoro svolto, sin dal primo giorno, con impegno, serietà e correttezza professionale”. La squadra è stata temporaneamente affidata a Stefano Comuzzo. Dopo la sconfitta di ieri contro Brescia, la prossima partita in Serie A sarà quella del 12 dicembre sul campo di Pesaro, attualmente terza forza della classe. Prima, però, ci sarà il match di Champions League contro Bilbao a Casalecchio (martedì 8 dicembre). Per la successione si fa il nome di Luca Dalmonte, già operativo in Fortitudo come vice di Scariolo e Bianchini a metà anni 90.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo