Pallamano, Serie A 2020: Bolzano cade a Siena! Straordinario Pablo Marrochi, altoatesini lontani dalla vetta

Prosegue la lunga serie di recuperi nella Serie A di pallamano maschile 2020, e lo fa con un risultato a sorpresa. Il Bolzano ha infatti affrontato i toscani della Ego Siena, al PalaEstra, palazzetto dove hanno lasciato punti anche Conversano e Cassano Magnago, uscendone con le ossa rotte, e cedendo addirittura per 28-26.

Sfida mai noiosa e piena di gol, dove ha spiccato la prestazione di uno straordinario Pablo Marrochi, autore di ben 11 reti, due in più di un Bozidar Nikocevic sugli scudi, con i padroni di casa capaci di andare al riposo in vantaggio per 16-13. In avvio di ripresa ecco la reazione dei campioni in carica, che hanno trovato il -1 in ben tre occasioni, mollando la presa solamente negli ultimi due minuti di gioco.

La classifica aggiornata:

Conversano 21 pti (12 partite) Raimond Sassari 21 (12), Bolzano 17 (10), Ego Siena 16 (11), Cassano Magnago 12 (9), Trieste 12 (11), Alperia Merano 11 (12), Sparer Eppan 10 (12), Pressano 10 (9), Acqua&Sapone Junior Fasano 10 (11) Brixen 8 (10), Santarelli Cingoli 7 (11) Banca Popolare Fondi 4 (11), Teamnetwork Albatro 3 (12), Salumificio Riva Molteno 2 (11)

