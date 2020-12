F1, Ferrari dà l’addio a Sebastian Vettel: “Ci mancherai. Grazie per essere sempre te stesso”

Sebastian Vettel lascerà la Ferrari al termine del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il tedesco saluterà la Scuderia di Maranello dopo sei anni in cui ha vinto 14 Gran Premi, senza però riuscire ad agguantare l’auspicato titolo iridato. Il quattro volte Campione del Mondo si accaserà all’Aston Martin nel 2021, nel frattempo la Ferrari lo ha salutato con un accorato tweet: “Grazie Seb per essere sempre te stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia della Scuderia Ferrari“.

Al termine delle qualifiche di ieri, Sebastian Vettel aveva dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1 di “non vedere l’ora di correre. Sicuramente sarà speciale soprattutto per le persone ai box, i miei meccanici e gli ingegneri. Mi sento molto vicino a loro“. Il prossimo anno saranno il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz a guidare la Rossa, sperando di riuscire a risalire la china dopo una stagione estremamente lacunosa.

Volume 🔉🔉 2015 – 2020 🥰#GrazieSeb for always being you 😊

Here’s to your final race with us 🏁

We’ll miss you but you’ll always be part of the @ScuderiaFerrari family ❤️#essereFerrari 🔴 #Seb5 pic.twitter.com/TkfgAXkvwm

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2020