Olimpiadi Parigi 2024: le variazioni del programma rispetto a Tokyo 2020. Esordio assoluto della break dance

Il Consiglio Esecutivo del CIO ha appena approvato il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024: skateboard, arrampicata sportiva, surf e break dance sono stati confermati come sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore della manifestazione. Sono così 32 gli sport ai Giochi, uno in meno rispetto a Tokyo 2020: oltre ai 28 fissi ed a skateboard, arrampicata sportiva e surf tra gli aggiunti, va registrato l’esordio assoluto della break dance, mentre non sono stati confermati karate e baseball/softball.

QUOTE DI ATLETI

Viene finalmente ottenuta la perfetta parità di genere nel numero degli atleti presenti: a Tokyo 2020 saranno 11092 i partecipanti, mentre a Parigi 2024 saranno 10500, equamente divisi tra uomini e donne, 5250 per sesso. Il perfetto equilibrio di genere viene raggiunto, come numero di atleti, anche in atletica, boxe e ciclismo: in totale sono così 28 su 32 gli sport che raggiungono questo obiettivo. La riduzione del numero degli atleti colpisce maggiormente il sollevamento pesi, che ha anche rimosso quattro eventi dal programma. In programma ora cinque eventi per sesso, con una quota di 120 atleti, rispetto ai 196 di Tokyo (e prima, 260 a Rio 2016). Riduzione importante anche per la boxe, che raggiunge l’equilibrio di genere nel numero degli atleti, 126 per genere (a Tokyo saranno 206 uomini ed 80 donne), per un totale di 252 contro 286, ma non nel numero di eventi, che restano 13, 7 maschili e 6 femminili, mentre a Tokyo saranno 8 per gli uomini e 5 per le donne.

NUMERO DI EVENTI

Scende infine anche il numero degli eventi complessivi: si passa da 339 a 329. Aumentano però gli eventi misti, che salgono da 18 a 22, mentre quelli maschili scendono da 165 a 156 e quelli femminili passano da 156 a 151. Le Federazioni Internazionali avevano richiesto un totale di 41 eventi aggiuntivi, ma il CIO ha deciso di non aumentare il numero di eventi in nessuno dei 28 sport nel programma iniziale, ma ha mantenuto la stragrande maggioranza degli eventi, dato il breve periodo di tre anni tra i Giochi Olimpici di Tokyo e Parigi 2024. Otto eventi sono stati inclusi nel programma, in sostituzione di eventi esistenti, per garantire il mancato aumento del numero totale: ci saranno un nuovo evento misto di genere nell’atletica leggera per sostituire la marcia maschile di 50 km, una nuova classe di peso femminile nel pugilato per sostituire una classe di peso maschile, due gare di canoa extreme slalom per sostituire due gare di canoa velocità, tre nuovi eventi misti nella vela (inclusi kiteboarding misto e 470 misto), in sostituzione di 470 maschile e femminile e Finn maschile, un nuovo evento di tiro a volo di skeet misto per sostituire il trap misto.

SPORT CHE SUBISCONO VARIAZIONI

Sport acquatici

Invariato il numero di eventi, 49 (23 maschili, 25 femminili, 1 misto), scendono i posti per gli atleti: 1370 da 1410. Per gli uomini sono 648 da 664, per le donne 722 da 746. Nello specifico, scendono di 26 unità i pass per il nuoto in corsia, di 6 quelli per il nuoto di fondo e di 8 quelli per il nuoto artistico.

Atletica

Mantenuto lo stesso numero di eventi rispetto al programma olimpico di Tokyo 2020 (48), ma scompare la 50 km maschile di marcia, sostituito con un nuovo evento misto da definire. I pass per gli atleti scenderanno da 1900 a 1810, da 988 a 905 per gli uomini e da 912 a 905 per le donne.

Boxe

Raggiunto l’equilibrio di genere nel numero degli atleti, 126 per genere (a Tokyo saranno 206 uomini ed 80 donne), per un totale di 252 contro 286, ma non nel numero di eventi, che restano 13, 7 maschili e 6 femminili, mentre a Tokyo saranno 8 per gli uomini e 5 per le donne.

Canoa

Varierà la distribuzione dei titoli in palio: sempre sedici gli ori da assegnare, ma dieci nella velocità e sei nello slalom, in seguito all’ingresso nel programma dell’extreme slalom, che assegnerà i titoli sia al maschile che al femminile. Rispetto al programma di Tokyo 2020 nella velocità spariranno dal programma olimpico i K1 200, sia maschile che femminile, mentre K2 e C2 maschili sono stati ridotti da 1000 a 500 metri. Infine sono state confermate le altre otto gare, al maschile K1 1000, K4 500 e C1 1000, ed al femminile K1 500, K2 500, K4 500, C1 200 e C2 500. Confermati nello slalom K1 e C1, sia per gli uomini che per le donne. Analizzando il numero di posti a disposizione degli atleti, scendono da 246 a 236 quelli a disposizione della velocità, mentre restano invariati, sempre 82, quelli per lo slalom. Ovviamente il numero è equamente ripartito tra uomini e donne: 118 per genere nella velocità e 41 nello slalom.

Ciclismo

Invariato il numero degli eventi, undici per genere, equilibrio che viene raggiunto anche nel numero di pass per gli atleti: il totale scende da 528 a 514, 257 per genere. A Tokyo 2020 saranno invece 300 gli uomini e 228 per le donne. Nello specifico, scenderanno da 24 a 18 i posti per la BMX Freestyle, da 76 a 72 quelli per la mountain bike, mentre nella strada i posti saranno 180, 90 per genere, mentre a Tokyo saranno in gara 130 uomini e 67 donne, infine nella pista saranno 190 i posti, 95 per genere, mentre a Tokyo saranno 99 uomini e 90 donne.

Ginnastica

Varia di poco il numero di pass a disposizione: saranno 318 contro i 324 di Tokyo 2020. Due posti in meno sia per gli uomini che per le donne nella ginnastica artistica (da 98 a 86 per genere), così come per la ginnastica ritmica (da 96 a 94), specialità prettamente femminile. Invariato il numero di eventi.

Judo

Varia solo il numero di atleti in gara: sette pass in meno sia per gli uomini che per le donne rispetto a Tokyo. Si scende da 193 a 186 posti per genere, si può ipotizzare un posto in meno per ciascuna categoria di peso.

Canottaggio

Invariato il numero degli eventi e le specialità olimpiche, cala il numero di atleti: si scende da 263 per genere a 251 per genere.

Vela

Arriva l’introduzione di kiteboarding misto, 470 misto e di un altro evento (verrà riesaminata la proposta dell’offshore misto) al posto di 470 maschile e femminile e Finn maschile. I posti scendono da 350 a 330, sempre equamente divisi per genere.

Tiro

I posto scendono da 360 a 340, 170 per genere, inoltre lo skeet misto sostituisce il trap misto.

Sollevamento pesi

Gli eventi scendono da 14 a 10, con le categorie di peso che devono essere ancora definite. In programma ora cinque eventi per sesso e non sette, con una quota di 120 atleti, sempre equamente divisi per genere, rispetto ai 196 di Tokyo e, prima, 260 a Rio 2016.

SPORT CHE NON SUBISCONO VARIAZIONI

Non variano eventi e pass per gli atleti in tiro con l’arco, badminton, basket, equitazione, scherma, calcio, golf, pallamano, hockey, pentathlon moderno, rugby sevens, tennistavolo, taekwondo, tennis, triathlon, volley (compreso di beach volley) e lotta.

SPORT PROPOSTI DAL COMITATO ORGANIZZATORE

Breaking

Esordio con due eventi, uno per genere, con 16 posti per genere.

Skateboard

Aumentano in questo caso i posti per gli atleti: si passa da 80 ad 88. Invariati gli eventi.

Arrampicata sportiva

Raddoppiano gli eventi: lo speed assegnerà due titoli, mentre il combined sarà composto soltanto da lead e boulder. I posti salgono così da 40 a 68.

Surf

Aumentano i posti, che passano da 40 a 44.

SPORT NON PROPOSTI DAL COMITATO ORGANIZZATORE

Rispetto a Tokyo 2020 non ci saranno karate e baseball/softball.

