Olimpia Milano-Baskonia oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket

Penultimo appuntamento dell’anno in Eurolega per l’Olimpia Milano, che affronta al Forum gli spagnoli del Baskonia Vitoria. Una partita molto importante per la squadra di Ettore Messina, reduce dal doppio successo ad Istanbul contro Fenerbahce ed Efes. Quella con i campioni di Spagna è una sfida che può rappresentare un ulteriore test di maturità per un’Olimpia che ha già fallito in casa in due circostanze contro Panathinaikos e Stella Rossa. Sarà una partita particolare per Shavon Shields, grande ex della serata, mentre in casa Baskonia fari puntati su Achille Polonara.

Qui di seguito il programma completo del match Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, match valevole per la sedicesima giornata dell'Eurolega 2020-2021.

