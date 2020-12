Nuoto, Martina Carraro positività al Covid-19. Altro caso dopo gli Assoluti di Riccione

Martina Carraro ha comunicato la propria positività al Covid-19. La nuotatrice genovese lo ha rivelato attraverso i suoi profili social in questa giornata di Santo Stefano. La 27enne aveva partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione la settimana scorsa. Quella kermesse aveva già portato a diverse positività nel mondo del nuoto, tra cui quelle di Benedetta Pilato, Filippo Fognini, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro. Qualcosa, a livello di gestione, non è funzionato in occasione dei Campionati Italiani.

La fidanzata di Fabio Scozzoli sta inseguendo la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo sugli amati 100 metri rana, dove ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali, andati in scena nel 2019 a Gwangju. Pochi mesi dopo conquistò l’oro agli Europei in vasca corta di Glasgow.

Martina Carraro ha raccontato in questo modo la positività al Covid-19: “Eh niente ragazzi mi è appena arrivato l’esito di oggi . POSITIVA al Covid !! Mi aggiungo alla lunga fila dei contagiati dopo i Campionati Italiani della scorsa settimana. Un po’ ce lo aspettavamo perché ho avuto gli stessi sintomi delle altre ragazze che erano già risultate positive al primo tampone. Però dentro di me ci speravo . Non nego che sono davvero arrabbiata perché sono sempre stata attenta e scrupolosa ma evidentemente gli intoppi sono stati altri . Ora parte ufficialmente la quarantena con la speranza di stare bene e di rientrare presto in acqua“.

IL POST DI MARTINA CARRARO: