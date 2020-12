Il tema “vaccino Covid” è quello del momento e non potrebbe essere altrimenti. Dal 27 di dicembre si è dato il via alla somministrazione di quello che si spera possa porre fine all’incubo del Coronavirus e da questo punto di vista una domanda c’è: quando sarà possibile per gli sportivi, specialmente quelli che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo, poterne usufruire?

Stando a quanto a rivelato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Tutto il mondo dello sport deve essere coinvolto, di esempio e può farlo per prepararsi a questa grande competizione“, le parole di Spadafora riportate dall’Ansa nel corso della trasmissione Agorà sui Rai3.

A essere favorevole in questo senso è Gregorio Paltrinieri, campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016, pluri-campione del mondo di questa distanza e grandissimo esponente del mezzofondo in vasca: “Sono assolutamente favorevole al vaccino. Spero che per il mondo sportivo ci sia un’uniformità e che tutti si vogliano vaccinare, per il bene nostro, della collettività e delle Olimpiadi. Noi atleti esempio? Certo, se ci venisse chiesto di vaccinarci subito, noi lo dobbiamo fare. Questa è un’altra cosa che ci dà fiducia per l’Olimpiade. Se facessimo tutti il vaccino sarebbe un modo in più per essere tutti più sicuri a Tokyo 2021“, le parole del campione carpigiano.

Foto: LaPresse