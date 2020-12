Nuoto, Filippo Magnini torna a gareggiare e conquista il pass per gli Assoluti invernali

Un ritorno in grande stile per Filippo Magnini. A Riccione, dove aveva lasciato l’attività agonistica il 2 dicembre del 2017, il due volte campione del mondo dei 100 stile libero ha ripreso a fare bianca l’acqua.

L’azzurro, nella vasca corta romagnola, si è imposto nei 200 stile libero con il crono di 1’47″33, centrando così la qualificazione agli Assoluti invernali che si disputeranno nella piscina da 50 metri sempre a Riccione dal 17 al 19 dicembre, dando la possibilità agli atleti di staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Serviva un crono di 1’48″6, Magnini è sceso abbondantemente sotto quel limite e le sensazioni sono state confortanti.

“Ero molto teso. Sono uscito bene dal tuffo, sono passato ai 100 in 51″73 che per me in questo momento, con il tipo di allenamento fin qui, vuol dire forzare. Ho fatto qualche errorino che dovrò però correggere. Oggi per me era importante staccare il pass per gli Assoluti di dicembre, quindi va bene così, poi da gennaio lavoreremo con l’obiettivo di fare un grande risultato…“, ha ammesso Magnini (fonte: Ansa).

E dunque la missione Tokyo è appena cominciata per il 38enne che, dopo tre anni difficili nei quali ha dovuto dimostrare la sua assoluta estraneità alle pratiche dopanti, ha voglia di rimettersi in gioco e di vivere un sogno insieme alla sua compagna Giorgia Palmas e alla piccola Mia.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse