Nuoto, Campionati Italiani Invernali 2020: programma, orari e tv. Calendario e date

409 atleti in gara, 201 uomini e 209 donne, 112 club iscritti: sono alcuni dei numeri dell’edizione 2020 degli Assoluti invernali di nuoto, che andranno in scena nella vasca di Riccione dal 17 al 19 dicembre 2020. Campionati italiani importanti perché avranno una valenza rilevante, ovvero la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. La pandemia, come si può ben intuire, ha stravolto tutta la programmazione e ciò significa che i protagonisti della piscina azzurra potranno staccare il biglietto in questa manifestazione, oppure negli Assoluti primaverili in programma nel mese di marzo. Le assenza saranno rilevanti: Fabio Scozzoli, Margherita Panziera, Gabriele Detti, Marco De Tullio e Simona Quadarella. Per Panziera, Detti, De Tullio e Quadarella (reduci dal Covid) c’è la certezza di essere a Tokyo e la voglia è di riprendere il ritmo degli allenamenti nella maniera più regolare possibile. Discorso diverso per Scozzoli che ha rinviato il tutto a marzo.

Indubbiamente ad animare la scena ci sarà Federica Pellegrini, reduce anche lei dalle sofferenze del contagio (Coronavirus) e dalla bella esperienza della ISL 2020. La campionessa azzurra è iscritta nei 50-100-200 stile libero e nei 200 dorso. Nei 400 sl uomini orfani di Detti e De Tullio, proverà Domenico Acerenza a fare la voce grossa, mentre nelle distanze più lunghe lo scettro spetterà al suo compagno di allenamenti Gregorio Paltrinieri. Indubbiamente, la gara più attesa saranno i 100 rana donne: la giovanissima Benedetta Pilato, eccellente nella ISL 2020, vorrà confermare nella vasca da 50 metri i miglioramenti nella distanza evidenziati nella piscina da 25 metri e per Carraro e per Arianna Castiglioni non sarà affatto facile. Il tempo richiesto di 1’06″4 sarà arduo e ci si aspettano i fuochi d’artificio. Nello stesso tempo c’è curiosità per quanto saprà fare Filippo Magnini, che ha deciso di rimettersi in gioco dopo il ritiro nel 2017.

PROGRAMMA ASSOLUTI INVERNALI NUOTO 2020

La manifestazione si svilupperà a serie. Le serie veloci sono in programma giovedì 17 e venerdì 18 dicembre dalle ore 17:00 e sabato 19 dicembre dalle ore 16:00. Le ultime sessioni di gare saranno trasmesse in diretta da Rai Sport + HD.

17 dicembre (dalle 17.00 le serie veloci)

100 dorso maschi

50 dorso femmine

400 stile libero maschili

200 stile libero femmine

100m rana maschi

100 rana femmine

100m farfalla maschi

50 metri farfalla femmine

50m stile libero maschi

1500 metri stile libero femmine

18 dicembre (dalle 17.00 serie veloci)

100 farfalla femmine

200 m farfalla maschi

100 dorso femmine

50 dorso maschi

400 misti femmine

400m misti maschi

100 stile libero femmine

100m stile libero maschi

50m rana femmine

50 rana maschi

800 metri stile libero femmine

800m stile libero maschi

19 dicembre (dalle 16.00 serie veloci)

50 Stile libero femmine

200 dorso maschi

200 dorso femmine

50 farfalla maschi

200 farfalla femmine

200m rana maschi

200 metri rana femmine

200m stile libero maschi

400 stile libero femmine

200 misti maschi

200m misti femmine

1500 metri stile libero maschi

Foto: LaPresse