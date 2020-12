NFL 2020-2021 (15a settimana): Chiefs e Packers rimangono in vetta alle Conference, cadono Saints e Rams, vincono Seahawks, Bills e Titans

La quindicesima settimana della NFL scrive un altro capitolo importante per la corsa alla post-season, ormai imminente. Nella AFC la prima notizia, attesa va detto, è l’eliminazione dei New England Patriots dalla corsa ai Play-offs per la prima volta dal 2008, dopo la sconfitta in casa dei Miami Dolphins. In vetta rimangono i Kansas City Chiefs, che rispondono alle vittorie di Buffalo Bills e Tennessee Titans, in attesa dei Pittsburgh Steelers. Nella NFC, invece, i Green Bay Packers rimangono al comando dopo aver superato i Carolina Panthers. Alle loro spalle cadono New Orleans Saints e Los Angeles Rams, mentre vincono Arizona Cardinals ed i Seattle Seahawks che vincono soffrendo fino all’ultimo in casa del Washington Football Team. I Tampa Bay Buccaneers rimontano ad Atlanta e rimangono in corsa per la NFC South. Andiamo, quindi, a vedere partita per partita come sono andate le cose all’interno della NFL.

I MATCH DELLA QUINDICESIMA SETTIMANA DELLA NFL

New Orleans Saints (10-4) – Kansas City Chiefs (13-1): il match del weekend va ai Chiefs che rimangono in vetta alla AFC. Mahomes inizia subito bene, lanciando per Hill per 5 yds per il 7-0. Kansas City prosegue anche nel secondo quarto con il solito Mahomes che serve in end zone Kelce per il 14-0. Tutto facile? Assolutamente no, dato che i Saints prima accorciano con Hill su corsa per il 7-14, quindi realizzano una safety per il 9-14, infine mettono il naso avanti in avvio di terzo periodo con Murray che riceve da Brees per 24 yds ed è 15-14. I Chiefs rispondono subito con le mete di Hardman e Bell per il 29-15 che decide il match. New Orleans ricuce lo strappo, ma il field goal di Butker chiude i conti. Mahomes scrive 254 yds e 3 td, Brees, tornato dall’infortunio, 234 yds, 3 mete e un intercetto. Per i Sants stop pesante nella corsa alla vetta della NFC.

Atlanta Falcons (4-10) – Tampa Bay Buccaneers (9-5) 27-31: in questo scontro interno alla NFC South le emozioni non mancano. Atlanta inizia alla grande con Ryan che fa quel che vuole e vola sul 17-0 con le mete di Ridley e Gage su ricezione. Dal terzo quarto si sveglia Brady e la musica cambia. Prima Fournette corre in meta per il 7-17, quindi Hurst per i Falcons riceve la meta per 24-7, quindi di nuovo Tampa Bay con Godwin su ricezione e ancora Fournette su corsa vanno a segno e ora siamo sul 24-24. Nel finale succede di tutto, ma la sfida la decide il lancio da 46 yds di Brady per Brown per il 31-27 che pone fine ad ogni discorso. Il Qb chiude con 390 yds e 2 mete, Ryan con 356 e 3 td con Ridley da 163 su ricezione.

Green Bay Packers (11-3) – Carolina Panthers (4-10) 24-16: successo importante per i giallo-verdi che si confermano in vetta alla NFC, dopo aver vinto la NFC North una settimana fa. Al termine di un primo tempo dominato e chiuso sul 21-3, i Packers si addormentano e nella seconda metà di gara non cavano più un ragno dal buco in attacco. Carolina non è abbastanza solida per riaprire il match, per cui Green Bay si limita a gestire. Rodgers chiude con sole 143 yds su lancio e una meta (la numero 40 della sua annata) mentre Jones domina con 145 yds su corsa e una meta. Per i Packers il record in casa dal 2019 parla di 14-2, davvero non male.

Washington Football Team (6-8) – Seattle Seahawks (10-4) 15-20: vince Seattle, ma che fatica! Sembrava tutto facile per gli ‘Hawks, che chiudono il primo tempo sul 13-3 con Wilson che gioca in scioltezza. Nel secondo tempo Washington mette in campo la sua migliore difesa, intercetta Wilson e si rimette in corsa. Arriva fino al 15-20 degli ultimi minuti, e ci prova anche palla in mano, ma Haskins subisce un sack dietro l’altro e il sogno sfuma. Seattle vince grazie alla difesa, con Wilson che non va oltre le 121 yds, con un td e un intercetto, ma piazza una vittoria decisiva per la rincorsa alla NFC West. Washington si ferma e rimette tutto in palio in vetta alla NFC East.

Negli altri match Arizona Cardinals (8-6) soffrono ma hanno la meglio 33-26 sui Philadelphia Eagles (4-9-1) e rimangono in scia alle rivali nella NFC West. I Denver Broncos (5-9) vengono demoliti in casa 19-48 dai Buffalo Bills (11-3) con un Allen da favola. Il Qb chiude con 359 yds su lancio e 2 td, più 33 yds su corsa e 2 mete. Denver rimane in partita solo nel primo tempo, quindi Buffalo scappa e chiude i conti, proseguendo la sua corsa nella AFC, dopo aver già messo al sicuro la AFC East (non succedeva dal 1995) che, da quest’anno, non è più di proprietà dei Patriots.

I Tennessee Titans (10-4) asfaltano 46-25 i Detroit Lions (5-9) con Tannehill che lancia 3 td e 273 yds ed il solito Henry che corre per 147 e una meta. Successo fondamentale per la corsa alla AFC South, dove rimangono al timone gli Indianapolis Colts (10-4) che piegano 27-20 gli Houston Texans (4-10) al termine di un match combattutissimo con Rivers da 228 yds e 2 mete, contro Watson che ne lancia 373 con 2 td. Nella AFC West i Las Vegas Raiders (7-7) cadono in casa all’overtime 30-27 contro i Los Angeles Chargers (5-9) di un sontuoso Herbert (314 yds e 2 td) e rischiano di salutare la corsa ai Play-offs, visto anche l’infortunio di Carr.

I Los Angeles Rams (9-5) scrivono la storia dalla parte sbagliata e perdono in casa 20-23 contro i New York Jets (1-13) che conquistano la prima vittoria della stagione. Pessima partita dei californiani che si complicano la vita in vetta alla Conference. Sempre nella NFC i Dallas Cowboys (5-9) colgono un successo sorprendente contro i San Francisco 49ers (5-9) per 41-33 e riaprono una flebile speranza di rincorsa verso la vetta della derelitta NFC East. Per i 49ers la stagione, sostanzialmente, si chiude qui.

Nella AFC i Baltimore Ravens (9-5) passeggiano 40-14 in casa dei Jacksonville Jaguars (1-13) e si rimettono in corsa per la post-season. Nella AFC East i Miami Dolphins (9-5) continuano a correre e vincono 22-12 contro i New England Patriots (6-8) e li eliminano dalla corsa alla post-season. Match durissimo con Ahmed che corre 122 yds con una meta per Miami, assieme a Breida che ne aggiunge 86 per blindare il successo. Nella NFC North i Minnesota Vikings (6-8) cadono in casa 27-33 contro i Chicago Bears (7-7) nonostante 132 yds e un td di Cook. Per i Bears successo importante per rimanere in lotta per un posto nelle Wild Card, con Montgomery che corre per 146 yds e 2 mete. I New York Giants (5-9) vengono schiantati 26-6 in casa dai Cleveland Browns (10-4) che ormai ufficializzano il loro approdo ai Play-offs. La quindicesima settimana si concluderà con il Monday Night match interno alla AFC North tra Cincinnati Bengals (2-10-1) e Pittsburgh Steelers (11-2).

Foto: LaPresse