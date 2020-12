NFL 2020-2021 (13a settimana): vincono Chiefs, Packers, Browns, Rams e Giants che stendono i Seahawks

La tredicesima settimana della NFL è stata un concentrato di emozioni. Nella AFC prosegue il cammino dei Kansas City Chiefs che non brillano contro i Denver Broncos, mentre i Cleveland Browns stupiscono in casa dei Tennessee Titans. Nella NFC vincono i New Orleans Saints ed i Green Bay Packers, ma la notizia del giorno è il ko dei Seattle Seahawks in casa contro i New York Giants.Andiamo, quindi, a vedere partita per partita come sono andate le cose all’interno della NFL.

I MATCH DELLA TREDICESIMA SETTIMANA DELLA NFL

Green Bay Packers (9-3) – Philadelphia Eagles (3-8-1) 30-16: prosegue il dominio di Aaron Rodgers che lancia il td numero 400 della sua carriera per aiutare i Packers a piegare gli Eagles. Match senza storia fino al 20-3, quando i padroni di casa (dopo le mete di Adams, Tonyan e ancora Adams per il record) si addormentano e lasciano una meta su lancio a Hurts (che rimpiazza un pessimo Wentz) e un ritorno di punt a Philadelphia. Si arriva sul 23-16, e allo ci pensa Jones con una corsa da 77 yds a chiudere i conti, portando i Packers sul 9-3 al secondo posto della NFC. Per gli Eagles ora si complica la situazione nella NFC East.

Arizona Cardinals (6-6) – Los Angeles Rams (8-4) 28-38: successo di platino per i Rams che piegano i rivali della NFC West e, approfittando del ko di Seattle, volano in vetta alla NFC West. Goff è perfetto con 351 yds e una meta e i californiani giocano al meglio nelle fasi finali dell’incontro. Vittoria che potrebbe davvero delineare una Division che, tuttavia, è ancora apertissima.

Tennessee Titans (8-4) – Cleveland Browns (9-3) 35-41: una delle vittorie più importanti della storia recente dei Browns. Passano con pieno merito a Nashville, dominando il primo tempo chiuso sul 38-7! Cleveland ha 334 yds e 4 mete da Mayfield con Chubb da 80 su corsa, Higgins da 95 yds su ricezione e 93 di Peoples. Tennessee vede stoppare il solito Henry a sole 60 yds, per cui Tannehill ci prova su via area con 389 yds, 3 td e 1 intercetto, con Davis che riceve per 182. La rimonta finale non va a segno, ma i Titans ci provano fino alla fine. Vittoria pesantissima dei Browns in chiave Play-offs, proprio in casa di una contender.

Atlanta Falcons (4-8) – New Orleans Saints (10-2) 16-21: successo sofferto ma importantissimo per i Saints in questo scontro della NFC South. I Falcons hanno tentato il sorpasso fino all’ultimo secondo, ma la difesa degli oro-neri, ha protetto la vittoria bloccando il lancio di Ryan nella end-zone. Per New Orleans 232 yds su lancio e 2 mete per Hill, che ne aggiunge 83 su corsa. Atlanta ha 273 yds da Ryan con un td con Ridley e Jones che ricevono per 202. Saints che scappano in vetta alla Division, con Tampa Bay che ora è distante 2 partite.

Negli altri match i Kansas City Chiefs (11-1) si sono sbarazzati 22-16 dei Denver Broncos (4-8) ma senza dominare come ci si sarebbe potuti attendere. Mahomes chiude con 318 yds e una meta, con i rivali che rimangono avanti fino a inizio secondo tempo. Successo importante per la rincorsa alla vetta della AFC, ma Kansas City, per una volta, non ha impressionato. I Seattle Seahawks (8-4) regalano la sorpresa della giornata, venendo sconfitti 17-12 in casa dai New York Giants (5-7). Wilson chiude con 266 yds, 1 td e 1 intercetto, per cui Gallman di NY è il dominatore con 135 yds totali su corsa. Per Seattle ancora un brutto ko, e ora i Rams li hanno sorpassati in vetta alla NFC West. Peri i Giants, invece, prosegue la striscia di vittorie, al comando della NFC East.

I Los Angeles Chargers (3-8) vengono demoliti in casa 0-45 dai New England Patriots (6-6) in un match senza storia dall’inizio alla fine, mentre i Miami Dolphins (8-4) hanno la meglio 19-7 dei Cincinnati Bengals (2-9-1) in un match molto nervoso. Bene Tagovailoa con 296 yds e una meta. Nella AFC South gli Houston Texans (4-9) sono piegati in casa 20-26 dagli Indianapolis Colts (8-4) che hanno 285 yds da Rivers, con 2 td e 91 yds su corsa di Taylor e 110 su ricezione di Hilton.

Nella NFC North i Chicago Bears (5-7) cadono 34-30 in casa contro i Detroit Lions (5-7) bruciando 10 punti di vantaggio a pochi minuti dalla fine. Stafford chiude con 402 yds, 3 mete e un intercetto e ora Detroit ha ripreso a 5-7 i rivali in classifica. I Minnesota Vikings (6-6) hanno bisogno dell’overtime per superare 27-24 i Jacksonville Jaguars (1-11) grazie ad un field goal di Bailey. infine i New York Jets (0-12) cadono 31-28 anche contro i Las Vegas Raiders (7-5) dopo aver rischiato di vincere la prima vittoria stagionale. I Jets gettano all’aria il vantaggio subendo un td assurdo da 46 yds proprio all’ultima azione, quando tutto sembrava finito.

La tredicesima settimana della NFL si concluderà con i le sfide tra San Francisco 49ers (5-6) e Buffalo Bills (8-3) e quello tra Pittsburgh Steelers (11-0) e Washington Football Team (4-7), mentre martedì notte si giocherà il match tra Baltimore Ravens (6-5) e Dallas Cowboys (3-8) dopo lo slittamento per i casi di Covid-19 della compagine della AFC North. Team nel Bye Week: Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers.

