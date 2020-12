NBA 2020-2021, Zion Williamson non dovrà sottostare a nessuna restrizione del minutaggio durante la sua seconda stagione nella lega

La prima scelta del Draft NBA 2019, Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, durante la passata stagione, a causa di alcuni problemi fisici, ogni volta che scendeva in campo doveva sottostare a delle pesanti restrizioni del minutaggio. Stante quanto dichiarato da lui stesso e riportato da Andrew Lopez di ESPN, nella giornata di ieri, durante il primo allenamento della sua squadra, Williamson, in quest’annata che sta per cominciare, non avrà limitazioni per quanto concerne il tempo passato in campo.

Anche il nuovo allenatore dei New Orleans Pelicans, Stan Van Gundy, conferma che Williamson ha passato facilmente i test ed è al top della forma. Ricordiamo che nella scorsa stagione Williamson ha disputato solo ventiquattro partite giocando poco meno di ventotto minuti di media. Nel corso di questo ristretto numero di incontri, inoltre, il giocatore dei Pelicans ha prodotto 22,5 punti a match, raccogliendo anche 6,3 rimbalzi, tirando con quasi il 60% dal campo.

Foto: Lapresse