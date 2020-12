Calcio femminile, le migliori italiane della 9ª giornata di Serie A. Girelli decisiva, Spinelli match-winner

È tempo di valutazioni per quanto concerne la nona giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori italiane, quelle giocatrici che si sono messe particolarmente in luce nel corso del turno appena concluso.

Cristiana Girelli (Juventus): è assolutamente decisiva nella rimonta bianconera sul campo del Napoli in un match che si era complicato ben più delle previsioni. Al 60′ fa la sponda che permette a Maria Alves di siglare la rete dell’1-1, mentre all’82’ si presenta sul dischetto con la solita freddezza e regala alla capolista la nona vittoria in altrettante partite.

Giorgia Spinelli (Milan): è la grande protagonista del successo rossonero sul campo della Fiorentina. In avvio di partita segna il gol dell’1-0 su assist di Tucceri, coronamento di una prestazione di grande alto livello: l’ex Reims chiude tutti i varchi con la propria fisicità e spesso si avventura palla al piede con grande personalità.

Valeria Pirone (Sassuolo): è il principale punto di riferimento del Sassuolo in fase offensiva e lo fa vedere anche nella sfida contro la Pink Bari. Al 10′ sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mostrandosi lesta a ribadire in rete un errore di valutazione del portiere pugliese, e al 35′ è l’autrice del traversone per il gol di Cambiaghi.

Stefania Tarenzi (Inter): è determinante nella vittoria nerazzurra contro San Marino partecipando ad entrambe le marcature del Biscione. Nel recupero del primo tempo fornisce l’assist per il primo gol in Serie A di Anna Catelli, mentre al 57′ sfrutta una pregevole palla tesa di Bartonova per mettere al sicuro il risultato.

Sofia Cantore (Florentia): entra all’inizio del secondo tempo e cambia la partita contro la Roma. L’assist per il pareggio di Martinovic e il destro da fuori area miracolosamente neutralizzato da Ceasar sono due magie che irradiano nuova luce sul sul talento cristallino della fantasista di proprietà della Juventus.

antonio.lucia@oasport.it

Foto: LM-LPS/Vincenzo De Rosa