NBA 2020-2021: James Harden non si è ancora recato a Houston per iniziare il training camp

I problemi degli Houston Rockets non sono terminati con lo scambio avvenuto ieri che ha visto Russell Westbrook partire in direzione Washington D.C. e John Wall sbarcare in Texas. Il giocatore franchigia dei due volte campioni NBA, James Harden, aveva richiesto la cessione settimane addietro e, benché la proprietà e il front office dei Rockets abbiano dichiarato pubblicamente la volontà di non cederlo, il fuoriclasse statunitense non sembra aver cambiato idea.

Stante quanto riporta Marc Stein di ESPN, mentre gran parte delle altre franchigie hanno già ripreso gli allenamenti, Harden non è ancora nemmeno tornato a Houston per incontrare la squadra. Il primo allenamento dei texani è in programma tra appena due giorni, ma gli altri cestisti del sodalizio che fu di Hakeem Olajuwon stanno già sostenendo dei workout individuali.

A questo punto l’idea che si sta diffondendo nella lega è che in caso di un’offerta particolarmente allettante, Houston possa lasciar andare Harden già nei prossimi giorni. Da mesi sul giocatore ci sono sia i Philadelphia 76ers che i Brooklyn Nets di Kevin Durant. Negli ultimi giorni, inoltre, anche i Golden State Warriors avevano contattato i Rockets per provare a imbastire una trade per il fenomeno di Houston.

