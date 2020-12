NBA 2020-2021: brutta tegola per i Brooklyn Nets. Stagione finita per Spencer Dinwiddie

Pessima notizia in casa Brooklyn Nets, che dovranno fare a meno di Spencer Dinwiddie per tutto il resto della stagione NBA 2020-2021. Il playmaker californiano classe 1993 si è rotto parzialmente il legamento crociato ed è quindi costretto ad affrontare un lungo percorso di recupero dall‘infortunio che lo costringerà a tornare in campo non prima della stagione 2021-2022. Si tratta di un brutto colpo per i Nets, una delle squadre favorite per arrivare fino in fondo ad Est grazie all’apporto di due stelle come Kyrie Irving e Kevin Durant.

I bianconeri hanno cominciato bene la regular season, collezionando due ottime vittorie contro Golden State Warriors (125-99) e Boston Celtics (123-95) per poi dover incassare la prima sconfitta stagionale nell’ultima notte in volata con gli Charlotte Hornets (104-106). Dinwiddie ha il contratto in scadenza al termine di questo campionato, ma ha una player option di 12.3 milioni da esercitare nel caso in cui volesse restare ai Nets per un’altra annata. Vedremo quanto peserà questa assenza negli equilibri della formazione di coach Steve Nash.

Foto: Lapresse