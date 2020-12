MotoGP, Test Sepang 2021: si lavora per evitare la quarantena in Malesia

Il Mondiale MotoGP 2020 è un ricordo e il pensiero va ai test pre-stagionali. Dal 19 al 21 febbraio 2021 sono previste le sessioni coi piloti titolari, mentre dal 14 al 15, la pista di Sepang (Malesia) sarà teatro del cosiddetto ‘Shakedown‘, una sorta di contatto, o anteprima, riservato ai collaudatori.

In questo momento, in territorio malese, è prevista la quarantena per tutti i viaggiatori, che in nessun caso è inferiore a sette giorni, a condizione poi che vi siano prove di un test COVID-19 negativo. Da questo punto di vista Dorna, promoter del campionato, l’IRTA, l’Associazione dei Team ecc. sono concordi sull’avvio di una strategia per evitare l’isolamento.

Il target è che la bolla già creata nel paddock la scorsa stagione e ha permesso la disputata di 14 gare, tutte tenutesi in Europa, venga riproposta in Malesia, dove il numero di persone di ogni squadra autorizzata a viaggiare sarà ulteriormente limitato. In questo contesto, il secondo test, previsto per il 10-12 marzo, si svolgerà in Qatar, la pista che ospiterà il primo GP della nuova stagione il 28 marzo, dando modo alle squadre di essere già presenti in loco precedentemente.

Foto: Shutterstock.com