Motocross, Jeffrey Herlings torna in sella tre mesi dopo il terribile incidente di Faenza

A quasi tre mesi e mezzo di distanza dal terribile incidente di Faenza, Jeffrey Herlings è finalmente tornato ad allenarsi sulla moto da cross per provare a presentarsi al via del Mondiale Motocross 2021 nelle migliori condizioni possibili. Il fuoriclasse olandese avrà ancora tre mesi a disposizione per raggiungere uno stato di forma accettabile in vista del primo round stagionale, in programma a Muscat per il GP dell’Oman il 3 aprile.

Herlings, reduce dalla lesione del rachide cervicale accusata lo scorso 9 settembre durante le prove libere del GP di Faenza, ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini del ritorno in sella dopo diverse settimane di allenamenti in palestra. Il quattro volte campione iridato ha anche mandato un messaggio a tutti gli appassionati e ai suoi tifosi: “Tranquilli ragazzi, mi sto allenando“.

Ricordiamo che il 26enne nativo di Geldrop, dominatore incontrastato del Mondiale MXGP nel 2018, si trovava saldamente in testa alla classifica generale prima dell’infortunio che lo ha di fatto messo fuori gioco dalla lotta per il titolo 2020. Al rientro, Herlings sarà dunque uno dei grandi favoriti per il campionato insieme al campione in carica Tim Gajser, all’azzurro Tony Cairoli, al giovane spagnolo Jorge Prado e allo svizzero Jeremy Seewer.

Foto: Valerio Origo