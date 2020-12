Mike Tyson immortale: incasso da record per il grande ritorno sul ring! Botteghino milionario, come un Mondiale

Il grande ritorno sul ring di Mike Tyson, a 54 anni suonati e a 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, è stato uno dei momenti più spettacolari e intensi di quest’anno a livello sportivo. Iron Mike si è rimesso nuovamente i guantoni dopo la triste conclusione della carriera nel 2005 e lo scorso 29 novembre ha regalato una serie di vibranti emozioni a tutti gli appassionati della nobile arte. Allo Staples Center di Los Angeles ha sfidato un altro over 50, quel Roy Jones Jr. che resta l’unico uomo nella storia ad avere completato la scalata iridata dai pesi medi ai pesi massimi.

Si è trattato di un incontro di esibizione sulle 8 riprese da 2 minuti ciascuno, ma quel quarto d’ora di show ha smosso gli animi di tanti fan in giro per tutto il Pianeta. Si è trattato di un tuffo indietro nel passato, quando tra la seconda metà degli anni ’80 e per quasi tutti gli anni ’90 lo statunitense dominava le scene e rappresentava una vera e propria icona (da quando divenne il Campione del Mondo più giovane della categoria regina fino al celeberrimo morso d’orecchio ai danni di Evander Holyfield).

Il match di neanche un mese fa è stato trasmesso in pay-per-view e ha generato un volume d’interesse davvero spaziale. Il confronto è infatti stato visto da più di 1 milione e 600mila persone, generando un incasso da capogiro, quasi come fosse una contesa valida per qualche titolo iridato. Stiamo parlando dei dati fatti registrare dalla piattaforma Triller, che ha mandato in onda l’incontro negli USA e in tanti altri Paesi del mondo (in Italia era in pay-per-view su Sky Prima Fila). Ebbene il costo del biglietto su Triller era di 41 euro, portando dunque a un incasso record di ben 66 milioni di euro. E a questo numero andranno poi aggiunti anche i dati di altri media. Non abbiamo ancora il dato ufficiale di Anthony Joshua-Kubrat Pulev andato in scena dieci giorni fa, ma l’attesissimo Tyson Fury-Deontay Wilder di febbraio era stato visto da 2 milioni di spettatori (ed era il Mondiale WBC dei pesi massimi tra due icone attuali).

Mike Tyson non delude mai anche a 54 anni suonati e anche se si parla soltanto di un’esibizione, vedremo se ci regalerà ancora qualche emozione nel 2021. Si parla anche di un incontro al Colosseo di Roma, ma ovviamente è ancora tutto da organizzare e molto dipenderà da come si evolverà la situazione sanitaria a livello globale.