F1, Mick Schumacher è pronto a rimpiazzare eventualmente Romain Grosjean nell’ultimo round

Mick Schumacher approderà nel 2021 con il team Haas. Il figlio del Kaiser è pronto a salire nella massima formula dopo l’ottima stagione nella FIA F2, serie che lo vede al momento leader a due competizioni dalla conclusione. Il tedesco, inserito da alcuni anni nell’accademia della Ferrari, si appresta ad entrare nel ‘Circus’ dopo aver avuto la possibilità di effettuare alcuni test.

Mick si sente pronto è pronto a scendere in pista anche nel prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto della stagione che si svolgerà tra due settimane. Il figlio del sette volte campione del mondo si è di fatto candidato per sostituire il transalpino Romain Grosjean nell’ultimo appuntamento arabo al posto del brasiliano Pietro Fittipaldi, pilota designato per rimpiazzare il transalpino in occasione dell’imminente week-end di Sakhir. Ricordiamo che il transalpino non scenderà in pista durante questo week-end dopo il terribile incidente che lo ha visto protagonista nell’ultimo round disputato

L’alfiere di Prema nella FIA F2, in pista durante la FP1 del GP di Abu Dhabi con Haas, ha dichiarato: “Penso che sia fantastico se sei considerato pronto per scendere in pista. Mi sento come se lo fossi. Ovviamente hai tre turni di prove libere per abituarti ed imparare. Sarebbe una sfida per me, ma sicuramente penso che potrei conoscere di più la macchina ed essere ancora più preparato per il 2021”.

Il team principal, l’italiano Guenther Steiner, ha affermato in merito: “Non abbiamo deciso nulla a riguardo. Al momento desidero sapere la condizione di Romain lunedì. Questa è l’unica cosa che ho concordato con la squadra. Abbiamo abbastanza piloti in attesa che possono guidare, quindi non sono preoccupato per questo. Prenderemo una decisione solo quando conosceremo con certezza la condizione di Grosjean. Vorrei vederlo chiudere la sua carriera in Haas con una gara. Questo è il nostro obiettivo”.

Foto:LaPresse