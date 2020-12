Michael Antonelli ci ha lasciato. Aveva 21 anni. Il ciclismo è in lutto

Una triste notizia ci ha raggiunto sul finire della sera. Michael Antonelli ci ha lasciato per sempre. Il giovane ciclista si è spento ad appena 21 anni, a causa del Covid-19. Era una promessa del ciclismo sanmarinese e aveva militato per la Mastromarco Sensi Nibali. La sua vita cambiò il 15 agosto 2018, quando rimase vittima di un bruttissimo incidente durante la Firenze-Viareggio, una classica del panorama per dilettanti. L’universo del ciclismo si era più volte stretto attorno a questo ragazzo e aveva dimostrato la sua vicinanza.

Michael Antonelli era restato a lungo in ospedale e piano piano aveva cercato di recuperare, attraverso lunghe sedute di fisioterapia. Aveva compiuto 21 anni lo scorso 30 novembre, giorno in cui venne ricoverato all’Istituto per la sicurezza sociale di San Marino, dopo che era risultato positivo al Coronavirus insieme a tutta la famiglia. Vista la sua particolare condizione fisica era stato subito portato in terapia intensiva, ma purtroppo le condizioni sono peggiorate nel giro di poche ore e il giovane ci ha lasciato. La redazione di OA Sport si stringe attorno alla famiglia di Michael e pone le sue più sentite condoglianze.

Foto: Mastromarco Sensi Nibali