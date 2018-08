Ciclismo, il sostegno per Michael Antonelli: caduto in una scarpata durante la Firenze-Viareggio, 18enne gravissimo in ospedale

Michael Antonelli versa in gravissime condizioni presso l’ospedale Careggi di Firenze dopo essere caduto in una scarpata durante la Firenze-Viareggio, classica del calendario dilettantistico. Il sammarinese è finito fuori strada a grande velocità mentre stava scendendo dal Monte Oppio verso Limestre, in località San Marcello Piteglio (provincia di Pistoia): purtroppo la caduta è stata rovinosa e il ciclista ha sbattuto gravemente la testa. Le condizioni del 18enne, dilettante della Mastromarco Sensi Nibali (la squadra in cui è cresciuto lo Squalo e che ora porta il suo nome e logo), sono sembrate subito molto gravi mentre gli altri tre ragazzi finiti a terra insieme a lui non hanno riportato particolari lesioni.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di una situazione molto complicata ma il ragazzo, ricoverato in terapia intensiva, non molla. Alla sua prima stagione da Under 23, Antonelli aveva vinto cinque gare l’anno scorso e aveva chiuso gli Europei al dodicesimo posto. La speranza è che tutto possa risolversi per il meglio e che Michael possa tornare preso a pedalare, inseguendo le orme di Nibali come nei suoi sogni.













Foto pagina Facebook Michael Antonelli