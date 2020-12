Mathieu van der Poel è incontenibile nel ciclocross e ha infilato la terza vittoria su quattro partecipazioni in questo avvio di stagione per la specialità. Ad appena due giorni di distanza dal sigillo in Coppa del Mondo a Namur, l’olandese si è imposto anche ad Essen, dominando la prova valida per l’Ethias Cross. L’alfiere della Alpecin-Fenix ha avuto la meglio sul belga Quinten Hermans (Tormand) e sul britannico Tom Pidcock (Trinity Racing).

Mathieu van der Poel è poi stato come sempre spettacolare nelle dichiarazioni rilasciate a Sporza e ha parlato delle Olimpiadi di Tokyo, in programma la prossima estate: “La mountain bike è ancora più specifica del cross. Sono abbastanza tecnico e nel ciclocross sono tra i migliori, ma in mountain bike sono nella fascia centrale. L’anno scorso dopo quattro anni di allenamento avevo la sensazione di essere riuscito ad arrivare al top. Lo spostamento dei Giochi per me è uno svantaggio. L’anno scorso ero dove volevo essere ed ero pronto per i Giochi. Avevo corso quasi tutta la Coppa del Mondo, sapevo dove mi trovavo rispetto alla concorrenza e mi sentivo benissimo. Ora è passato un anno in cui sono stato pochissimo in mountain bike. Il sogno di conquistare l’oro olimpico non è certo svanito, ma sarà molto più difficile”.

Il 25enne parteciperà anche al Tour de France 2021, ma non ha avuto belle parole per la Grande Boucle: “Il Tour è molto scomodo. Il Tour è secondario rispetto ai Giochi, ma non vado in Francia per stare dieci giorni e poi ritirarmi. Penso di dovere agli sponsor la partecipazione al Tour. La stagione è un puzzle difficile e non contano solo le mie ambizioni. Non sottovaluto mai l’importanza degli sponsor. Senza di loro non ci sarebbe lo sport. Ma non riesco a fare quello che voglio”.

Foto: Lapresse