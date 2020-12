Luna Rossa in semifinale alla Christmas Cup: orario, avversaria, tv, programma, streaming

Luna Rossa ha concluso con un record di 3 vittorie e altrettante sconfitte le World Series, prima tappa di avvicinamento all’America’s Cup. Ad Auckland (Nuova Zelanda), il team guidato da Max Sirena ha vinto la prima sfida contro Ineos UK, cedendo invece nella seconda contro New Zealand, pur lottando con l’equipaggio campione.

Con il punto conquistato contro l’AC75 italiano, il defender kiwi supera American Magic e può così alzare il trofeo. Dopo il successo con l’imbarcazione britannica, che ha chiuso il torneo senza successi, Luna Rossa si è trovata nel ruolo di terzo incomodo tra le World Series e New Zealand, nella 12ma e ultima regata. Partenza alla perfezione, arrivando al primo rilevamento con un vantaggio di 32” e incrementandolo fino agli 800 metri poco dopo. A quel punto anche l’equipaggio di Sirena ha avuto problemi di velocità, con il defender che ne ha approfittato per recuperare e superare, arrivando al traguardo con 16” di vantaggio.

Nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 dicembre si concluderà questo antipasto dell’America’s Cup con la Christmas Cup: si affronteranno in semifinale con sfida a eliminazione diretta New Zealand (1^ nelle World Series)- Ineos UK (4^) e American Magic (2^)-Luna Rossa (3^). Le vincenti si giocheranno il trofeo, le perdenti si affronteranno nella finalina per il 3° posto. Di seguito il programma:

IL PROGRAMMA DELLA CHRISTMAS CUP 2020

Nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 dicembre andranno le sfide che varranno per la Christmas Cup 2020 che godrà della diretta tv su Sky Sport Uno e su Sky Sport Collection (repliche domenica ore 11 e ore 20 Sky Sport Collection), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Domenica 20 dicembre

ore 3.12 prima semifinale Ineos-NZ

3.50 seconda semi Luna Rossa-AM

04.40 finale 3° posto

05.20 finalissima

Orari soggetti a variazioni, legate alle condizioni meteorologiche.

Foto: Luna Rossa Press