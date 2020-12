Lotta, i convocati dell’Italia per il raduno di Ungheria. Presenti Chamizo, Conyedo e Kakhelashvili

Ritiro in Ungheria per la squadra azzurra di lotta libera, femminile e greco romana. Un raduno in vista che serve come preparazione per la Individual World Cup, in programma a a Belgrado dal 12 al 18 dicembre. Gli azzurri sono partiti per l’Ungheria nella giornata di ieri e resteranno in terra magiara fino al momento della partenza verso Belgrado.

Una decisione quella del raduno in Ungheria che è stata voluta dalla federazione per permettere agli azzurri di allenarsi in sicurezza e di non dover affrontare un viaggio troppo lungo a ridosso della gara. Per garantire il massimo della sicurezza e rispettare i protocolli, le delegazione italiana è partita con tre pullman diversi, uno per ogni stile di lotta.

Queste le parole del Team Manager Lucio Caneva: “Fisicamente ed emotivamente la squadra sta bene. È chiaro che la preparazione non è al massimo, ma proprio per questo cerchiamo di impegnarli in modo che riescano ad acquisire una forma accettabile per il prossimo anno. Come sappiamo non si svolgono i Mondiali ma si svolge la Coppa del Mondo Individuale a Belgrado. La sostituzione dell’evento dipende dal fatto che non ci sono state abbastanza squadre che si sono iscritte per i Mondiali stessi. Quindi la Federazione internazionale ha dovuto, per forza di cose, trovare una gara alternativa. Per noi la Coppa di Belgrado sarà un motivo di controllo dei nostri atleti che sono stati lontani dalle competizioni per otto e più mesi. Quindi non c’è nessuna grande aspettativa se non quella di farli tornare a gareggiare”.

I CONVOCATI PER IL RADUNO

LOTTA LIBERA

Givi Davidovi

Abdellatif Mansour

Frank Chamiz

Aron Caneva

Abraham Conyedo

LOTTA GRECO ROMANA

Jacopo Sandron

Ruben Marvice

Matte Maffezzoli

Fabio Parisi

Nikoloz Kakhelashvili

FEMMINILE

Emanuela Liuzzi

Arianna Carieri

Aurora Campagna

Dalma Caneva

Eleni Pjollaj

Foto: LM/Luigi Mariani LPS