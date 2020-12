Lotta, Coppa del Mondo Individuale Belgrado 2020: Fabio Parisi quinto, fuori gli altri azzurri della greco-romana

La Coppa del Mondo Individuale 2020 di lotta e proseguita oggi, domenica 13 dicembre, a Belgrado, in Serbia: nella giornata odierna si sono disputate qualificazioni e semifinali delle ultime cinque categorie di peso della greco-romana, che domani vedranno andare in scena ripescaggi e finali, mentre vi saranno qualificazioni e semifinali delle prime cinque categorie della lotta femminile.

Oggi erano impegnati quattro azzurri, tutti in categorie olimpiche, ovvero Fabio Parisi (-87 kg) e Ruben Marvice (-67 kg) nei ripescaggi e Jacopo Sandron (-60 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg) nelle qualificazioni, mentre ieri era stato eliminato Matteo Maffezzoli (-77 kg). Soltanto il primo è giunto in finale per il terzo posto, mentre gli altri tre azzurri sono stati definitivamente eliminati. Domani saranno in gara invece Emanuela Liuzzi (-53 kg) ed Aurora Campagna (-62 kg).

Fabio Parisi nel turno di ripescaggio ha battuto ai punti per 6-3 il greco Ilias Pagkalidis e così ha avuto accesso alla finale per il terzo posto, dove ha affrontato il serbo Zurabi Datunashvili, che si è imposto ai punti per 3-1, relegando l’azzurro al quinto posto assoluto. Ruben Marvice nel primo turno dei ripescaggi ha perso contro il peruviano Nilton Gonzalo Marcos Soto Garcia, che ha avuto la meglio ai punti per 2-1 ed è stato eliminato.

Jacopo Sandron negli ottavi ha battuto il marocchino Fouad Fajari ai punti per 3-1, ma ai quarti è stato superato dal turco Ahmet Uyar, che ha avuto la meglio per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 9-1. Il turco poi è uscito in semifinale e quindi l’azzurro è stato definitivamente eliminato. Nikoloz Kakhelashvili negli ottavi ha superato l’ucraino Vladlen Kozliuk ai punti per 2-0, ma ai quarti è stato battuto dall’iraniano Mohammadhadi Abdollah Saravi, il quale ha avuto la meglio ai punti per 2-1. L’iraniano poi è stato battuto in semifinale e quindi l’azzurro è stato definitivamente eliminato.

Foto: Comunicato stampa FIJLKAM