LIVE Virtus Bologna-Andorra 92-81, EuroCup basket in DIRETTA: Bologna chiude il girone da imbattuta

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di EuroCup di basket e buona serata!

Vince, dunque, la Virtus Bologna contro Andorra nel match valido per il recupero dell’ottava giornata della EuroCup di basket.

92-81 Canestro di Tessitori

90-81 Ancora Adams! 10 triple su 12 questa sera!

87-81 Tripla di Jelinek per provare a riaprirla a poco più di due minuti dalla fine

87-78 Canestro di Tessitori

85-78 Canestro di Olumuyiwa

85-76 Canestro di Tessitori

83-76 Due su due di Jelinek ai liberi

83-74 Uno su due per Gielo dalla lunetta

83-73 Canestro di Ricci

81-73 Due su due per Hannah

81-71 Canestro di Llovet

81-69 Canestro di Abass

79-69 Va a segno anche il libero di Adams a quota 30 punti!

78-69 Tripla di Adams che subisce anche fallo!

75-69 Tripla di Hannah allo scadere del terzo quarto

75-66 Ottava tripla di Adams!

72-66 Uno su due ai liberi per Llovet

72-65 Due su due ai liberi per Abass

70-65 Tripla di Gielo

70-62 Canestro e libero anche per Hunter e allunga di nuovo la Virtus

67-62 Canestro e libero aggiuntivo per Llovet che riporta Andorra a -5

67-59 Uno su due di Pauli ai liberi

67-58 Canestro di Markovic

65-58 Canestro di Pauli per tenere Andorra vicino

65-56 Canestro di Alibegovic

63-56 Canestro di Weems

61-56 Canestro di Colom per il -5 Andorra

61-54 Canestro di Jelinek

61-52 Tripla di Garcia

61-49 Canestro di Tessitori

59-49 Canestro di Tessitori e +10 Virtus

57-49 Ancora Adams, ancora una tripla!

54-49 Schiacciata di Olumuyiwa

54-47 Canestro di Weems e nuovo allungo dei padroni di casa

52-47 Tripla di Adams! 6/7 per lui oggi!

49-47 Due su due ai liberi per Sy

49-45 Canestro di Tessitori

47-45 Ancora una tripla di Jelinek!

47-42 Canestro di Weems

45-42 Tripla di Garcia!

45-39 Tripla di Adams!

42-39 Tripla di Jelinek, indemoniato, che però poi sbaglia il libero aggiuntivo

42-36 Canestro di Alibegovic

40-36 Tripla di Gielo e Andorra che torna sotto!

40-33 Canestro di Jelinek

40-31 Canestro e libero per Weems e parziale di 10-0 per i padroni di casa

37-31 Canestro di Hunter e Virtus che va a +6

35-31 Canestro di Weems e nuovo allungo Bologna

33-31 Tripla di Adams!

30-31 Tripla di Jelinek e Andorra che torna avanti!

30-28 Canestro di Pauli che subisce anche fallo

30-26 Uno su due ai liberi per Abass dopo l’antisportivo di Garcia

29-26 Tre su tre per Gielo dalla lunetta

29-23 Ancora Adams da tre!

26-23 Due su due di Hannah ai liberi

26-21 Tripla di Adams!

23-21 Canestro di Llovet

23-19 Canestro di Pons

23-17 Canestro di Adams

21-17 Canestro di Hannah e Andorra che torna sotto

21-15 Canestro di Colom

21-13 Tripla di Pajola e parziale di 12-0 per Bologna!

18-13 Tripla di Alibegovic!

15-13 Uno su due ai liberi per Weems, palla a Bologna per antisportivo

14-13 A segno il libero aggiuntivo

13-13 Canestro di Tessitori che subisce anche fallo

11-13 Ancora Weems per Bologna

9-13 Canestro di Olumuyiwa

9-11 Canestro del solito Weems

7-11 Tripla di Jelinek e Andorra che va a +4

7-8 Canestro di Sy

7-6 Canestro di Weems che sblocca Bologna dopo il 6-0 spagnolo

5-6 Canestro di Olumuyiwa

5-4 Tripla di Garcia e Andorra torna sotto

5-1 Uno su due di Olumuyiwa ai liberi

5-0 Canestro di Gamble e Virtus che subito allunga

3-0 Tripla di Adams per iniziare il match!

18.55 Tutto pronto per la palla a due

18.50 Non ci sarà Marco Belinelli, il cui esordio è rinviato al big match di campionato contro l’Olimpia Milano.

18.45 I ragazzi di Sasha Djordjevic inseguono la decima vittoria su dieci match in Europa.

18.40 Buongiorno a tutti per la diretta live di Virtus Bologna-Andorra, valido come recupero dell’ottava giornata della EuroCup di Basket.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di EuroCup 2020-2021 di basket tra la Virtus Segafredo Bologna e il Morabanc Andorra, valevole come recupero dell’ottava giornata.

Le due squadre sono già qualificate alla seconda fase del torneo continentale, ma la Virtus Bologna ha un motivo in più per cercare il successo. Con una vittoria, infatti, i bolognesi chiuderebbero la prima parte del torneo a punteggio pieno, con 10 vittorie su 10 partite, risultato non ottenuto da nessun’altra formazione nell’EuroCup di quest’anno.

Non ci sarà per gli emiliani, però, Marco Belinelli, il cui esordio con le V Nere è stato rinviato al big match di campionato del 27 dicembre contro l’Olimpia Milano. L’ex giocatore dei San Antonio Spurs, infatti, può essere tesserato per la manifestazione europea solo dopo la fine della prima fase e, dunque, guarderà i suoi compagni dalla tribuna.

La sfida tra Virtus Segafredo Bologna e Morabanc Andorra inizierà alle ore 19:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

