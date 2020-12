LIVE Sci alpino, Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA: torna in pista Dominik Paris!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Comincia dunque la stagione degli uomini-jet, con un fine settimana a loro dedicato con una discesa libera sabato ed un superG domenica.

La prova odierna segnerà anche il ritorno in pista di Dominik Paris. Il velocista azzurro si era rotto il legamento crociato del ginocchio destro a fine gennaio e quello di oggi è già un test importante per valutare la sua condizione. Sono nove in totale gli azzurri al via di questa prova Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Alexander Prast, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca.

Resta però l’incognita maltempo. Sono previste nevicate già da questa mattina i e per tutti i giorni di gara. Una situazione dunque da tenere sotto controllo, con le prove che potrebbero essere ridotte al minimo (ne basta una per svolgere la gara di discesa).

La prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse