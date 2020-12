LIVE Italia-Galles, Autumn Nations Cup in DIRETTA: debutta Monty Ioane, Varney per il salto di qualità in mediana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima partita di questo 2020 per la Nazionale italiana di rugby. Scendono in campo alle 17.45 di questo sabato 5 dicembre gli azzurri in quel di Llanelli, dove affronteranno i padroni di casa del Galles nella finalina per il quinto posto dell’Autumn Nations Cup.

La banda di Franco Smith va a caccia della prima vittoria sul campo (è arrivata quella a tavolino con le Fiji) di questa stagione, molto difficile e ricca ancora di sconfitte. Bigi e compagni hanno alternato alcuni sprazzi di partite giocati bene, provando a dare spettacolo palla in mano, a troppi passaggi a vuoto, con le difficoltà che si sono evidenziate soprattutto nei punti d’incontro e in difesa, con dei buchi fatali, come si è visto contro la Francia nell’ultima uscita.

Il Galles non è assolutamente al top della forma, con il nuovo ct Wayne Pivac che sembra già essere in dubbio. Si gioca anche l’orgoglio in quel di Llanelli e vincere significherà per entrambe le squadre provare a guardare al 2021 con un po’ più di ottimismo. Continua la rivoluzione per Franco Smith che oggi concederà spazio dall’inizio in mediana al padrone di casa Stephan Varney, classe 2001 e di origini gallesi. Occhio anche all’altra novità con l’esordio della forte ala d’origine samoana Monty Ioane.

