LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-0, Serie A1 volley in DIRETTA. Le venete soffrono nel terzo set ma restano imbattute

13.56: La nostra diretta live si chiude qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di volley

13.55: Manca solo una partita a Conegliano per chiudere il 2020 senza sconfitte, un’impresa degna solo delle grandissime squadre

13.53: Sylla mvp con 13 punti all’attivo, 22 punti per Egonu. Gray e Stevanovic 9 punti a testa per Busto Arsizio

13.52: Una Imoco Conegliano un po’ distratta va a vincere la sua 14ma partita consecutiva contro un incompleto Busto Arsizio e resta a punteggio pieno

28-26 In rete l’attacco di Gray, Conegliano soffrendo vince questo terzo set e conquista la 14ma vittoria consecutiva: 3-0

27-26 Il pallonetto vincente di Sylla da zona 4

26-26 La diagonale di Egonu da zona 2

25-26 Stevanovic va a prendersi il set ball! Vincente da 2

25-25 Miracolo di Piccinini vincente da zona 4 staccatissima da rete

25-24 la diagonale di Egonu da zona 2

24-24 La free ball di Piccinini

24-23 Out il primo tempo di Fahr, annullato il secondo match ball

24-22 L’attacco di Stevanovic da zona 2

24-21 Il muro di Egonu a chiudere un’azione lunghissima!

23-21 La diagonale strettissima di Egonu da zona 4

22-21 Errore di Omoruyi da zona 2

22-20 Gray in parallela da zona 4

22-19 Omoruyi non sbaglia da zona 4

21-19 Out Egonu da zona 2

21-18 Vincente Gray da zona 4

21-17 Fallo di posizione di Busto

20-17 La diagonale di Omoruyi da 4

19-17 Non passa l’attacco di Omoruyi

19-16 Aceeeeeeeeeeeeeee Piccininiiiiiiiiiiiiiii

19-15 Errore al servizio Conegliano

19-14 Omoruyi senza muro da zona 4

18-14 La fast di Butigan

17-14 Out Sylla da zona 4

17-13 Primo tempo Herrera Blanco

17-12 Aceeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuu

16-12 Aceeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuu

15-12 La parallela di Sylla da zona 4

14-12 errore al servizio Conegliano

14-11 Errore al servizio Busto

13-11 Muroooooooooooo a unoooooo Piccinini su Egonu

13-10 Mano out Gray da zona 4

13-9 Murooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuu

12-9 Muroooooooooo Faaaaaaaaahr

11-9 Errore al servizio Busto

10-9 In rete l’attacco di Egonu

10-8 Vincente il pallonetto di Omoruyi

9-8 Cade dietro al muro il pallonetto di Egonu da seconda linea

8-8 Out la pipe di Egonu, qualche errore di troppo delle venete

8-7 Vincente Omoruyi da zona 4

7-7 Out la parallela di Omoruyi da zona 4

7-6 La parallela di Piccinini da zona 4

7-5 Out Stevanovic da seconda linea

6-5 La fast di Butigan mano out

5-5 Errore al servizio Conegliano

5-4 Egonu devastante da zona 2

4-4 Si ferma sul nastro l’attacco di Sylla dopo la grande difesa di Conegliano

4-3 Vincente Stevanovic da zona 2

4-2 Errore al servizio Conegliano

4-1 La diagonale di Sylla da zona 4

3-1 Mano out di Sylla da zona 4 su alzata di Egonu

2-1 Vincente Stevanovic da zona 2

2-0 Primo tempo di Fahr

1-0 Egonu da zona 4

25-16 Murooooooooooo Omoruuuuuuuuuuyi. Si chiude con lo stesso punteggio del primo, questo secondo set

24-16 Errore al servizio Busto

23-16 Ancora vincente Piccinini da zona 4

23-15 Muroooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaa

22-15: Murooooooooooo Poulteeeeer

22-14 Vincente il pallonetto di Piccinini da zona 4

22-13 Vincente Gicquel da zona 2

21-13 Errore al servizio Conegliano

21-12 Il pallonetto da seconda linea di Omoruyi

20-12 Gray vince il contrasto a rete

20-11 Out Stevanovic da zona 2

19-11 Errore al servizio Egonu

19-10 Aceeeeeeee Egonuuuuuuuuu

18-10 Mano out di Egonu da zona 2

17-10 out la diagonale stretta di Egonu

17-9 Mano out per la nuova entrata Omoruyi da zona 4

16-9 Mano out di Fahr in primo tempo

15-9 Aceeeeeeeeeeee Stevanoviiiiiiiiic

15-8 La pipe di Gray

15-7 Errore di Stevanovic da zona 2

14-7 Il pallonetto perfetto di Egonu

13-7 Primo tempo di Olivotto

13-6 Mano out di Egonu da zona 2

12-6 Egonu vincente da seconda linea

11-6 Errore Butigan al servizio

11-5 Muro Wolosz, non c’è partita. Ricezione di Busto in grande difficoltà

10-5 Errore di Gray in attacco

9-5 Terzo ace Butigan

8-5 Aceeeeeeeeeeeeee Butigan

7-5 Aceeeeeeeeeeeeee Butigan

6-5 la pipe di Egonu, micidiale

5-5 Errore al servizio Conegliano

5-4 Wolosz di seconda intenzione

4-4 Errore Conegliano

4-3 Primo tempo Butigan

3-3 Errore al servizio Conegliano

3-2 Primo tempo di Fahr

2-2 Stevanovic da zona 2

2-1 Sylla vincente da zona 2 in parallela

1-1 Primo tempo Olivotto

1-0 Muro Conegliano

25-16 Out la diagonale di Piccinini da 4. Si chiude il primo set con il netto successo delle venete

24-16 Aceeeeeeeeeeee Faaaaaaaaaahr

23-16 Errore al servizio Gray

22-16 Mano out di Gray sul muro a uno di Egonu

22-15 Mano out di Hill da zona 4

21-15 Aceeeeeeeeee Syllaaaaaaaaa

20-15 Aceeeeeeeeeeeee Syllaaaaaaaaaaaaa

19-15 La pipe di Hill

18-15 Vincente Gray da zona 4

18-14 La parallela di Sylla da 4

17-14 errore al servizio Conegliano

17-13 Egonu mano out in pipe

16-13 Muro out di Piccinini da zona 4

16-12 Magia di Wolosz a una mano e tocco vincente di Hill

15-12 il primo tempo di Herrera Blanco

15-11 Azione lunghissima e spettacolare, la chiude Sylla con la pipe

14-11 Invasione Busto

13-11 Aceeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuu

12-11 Non riesce a ricostruire Busto dopo il primo tempo di de Kruijf

11-11 Primo punto per Piccinini in diagonale lunga da zona 4

11-10 La diagonale di Hill da zona 4

10-10 Pareggia Busto con la pipe di Gray

10-9 Stevanovic vincente da zona 2

10-8 Egonu sopra al muro da 4

9-8 Il secondo primo tempo sbagliato di Fahr

9-7 Errore di Fahr in primo tempo

9-6 L’attacco di Stevanovic da zona 2

9-5 Vincente Sylla da 4

8-5 L’attacco vincente di Herrera Blanco

8-4 La diagonale di Sylla da zona 4

7-4 Out la diagonale di Sylla da zona 4

7-3 La pipe di Hill!

6-3 la fast di de Kruijf

5-3 Vincente Stevanovic da zona 2

5-2 La diagonale stretta di Egonu da 2

4-2 Mano out di Stevanovic da zona 2

4-1 Out Stevanovic da zona 2

3-1 Muro Egonu

2-1 Diagonale di Egonu da zona 2

1-1 Vincente Gray in diagonale da 4

1-0 Sylla vincente in parallela da zona 2

12.28: Per Busto Poulter in regia, Piccinini e Gray in banda, Olivotto e Herrera Blanco centrali, Stevanovic opposta e Bressan libero

12.27: Caravello titolare al posto di de Gennaro. Wolosz-Egonu, Sylla-Hill, De Kruijf-Fahr per le venete

12.24: Non ci sono Mingardi e Gennari nelle file di Busto, ragazze contate per Musso. Non ci sono problemi di formazione invece per Santarelli che potrebbe lasciare spazio alle seconde linee

12.22: Esordio sulla panchina di Busto Arsizio per il nuovo tecnico Marco Musso che ha preso il posto di Fenoglio due settimane fa

12.20: Le due squadre, che si trovano di fronte in uno dei due incontri che sono rimasti in programma della seconda giornata di ritorno, si sono affrontate prima della pandemia per la finale di Coppa Italia e a settembre per la gara che assegnava la Supercoppa. L’esito è stato lo stesso: 3-0 per le venete che hanno alzato entrambi i trofei.

12.16: E’ stata la finale di tutto nel 2020 e ora è una sorta di testa-coda destinato però a rimanere tale solo in questa fase storica del campionato perchè Busto non vale il terz’ultimo posto in classifica

12.13: Di fronte c’è la prima forza del campionato, l’imbattuta Imoco che punta alla 14ma vittoria consecutiva e la Unet E-Work che arriva da un periodo di stop causa il contagio di alcune sue giocatrici e che occupa la terz’ultima posizione in campionato

12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sfida della viglia di Natale tra Imoco Conegliano e Unet E-Work Busto Arsizio, valido per la 15ma giornata del campionato di serie A1 di volley femminile

