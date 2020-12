LIVE Ciclocross, Trofeo Città di San Fior in DIRETTA: Fabio Aru 15°, vince Dorigoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.20 Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare.

16.15 Quindicesima posizione per Fabio Aru, gara molto dura per il sardo tra freddo e fango.

16.11 Alle sue spalle Nadir Colledani e Gioele Bertolini.

16.08 Vince Jakob Dorigoni! Il campione italiano si impone nel Trofeo Città di San Fior.

16.06 Guadagna una posizione Fabio Aru che all’inizio dell’ultima tornata è 15mo a 4’55” di ritardo.

16.04 Il primo all’inseguimento è Gioele Bertolini, poi Filippo Fontana e Nadir Colledani.

16.02 Prova la fuga Jakob Dorigoni che ha staccato di una manciata di secondi gli inseguitori.

15.59 Iniziato ora l’ultimo giro!

15.56 Fabio Aru resta 16mo a 3’43”.

15.53 Con lui però ci sono Filippo Fontana, Daniele Braidot e Nadir Colledani. Non troppo staccato Gioele Bertolini a 12”.

15.51 Un gruppetto al comando dopo quattro giri: guida la corsa sempre Jakob Dorigoni.

15.47 Corsa resa durissima dal fango presente sul circuito.

15.41 Lontano Fabio Aru: il sardo è sedicesimo a 2’49” di ritardo.

15.38 A circa 20” un drappello con Colledani, Bertolini, Pavan e Braidot.

15.35 Dorigoni al termine del terzo giro ha staccato Fontana di 7”.

15.32 Perde un’altra posizione Fabio Aru che al termine del secondo giro è sedicesimo a quasi due minuti di ritardo.

15.29 Gioele Bertolini è momentaneamente terzo a 10” di ritardo e guida un drappello nel quale sono presenti anche Nadir Colledani, Marco Pavan e Daniele Braidot.

15.27 Cambia la situazione dopo il secondo giro: Jakob Dorigoni si porta al comando. Con lui però attaccato Filippo Fontana.

15.25 Molto lontano Fabio Aru: il sardo è 15mo ad oltre un minuto di ritardo.

15.22 Alle sue spalle un drappello di inseguitori formato da Jakob Dorigoni, Gioele Bertolini, Filippo Fontana e Federico Ceolin.

15.20 In testa al termine del primo giro troviamo Marco Pavan, che ha percorso la prima tornata in poco più di 10′.

15.08 In testa in questa prima fase di gara Ceolin e Dorigoni.

15.03 Tanta pioggia in quel di San Fior, circuito con molto fango e dunque ancora più complicato.

15.00 PARTITA LA GARA!

14.55 Tutto pronto, corridori schierati. A breve si parte.

14.50 I corridori si stanno sistemando sulla linea di partenza.

14.40 La prova è stata ancora rimandata di qualche minuto.

14.37 Per Fabio Aru numero 15 nella startlist, dunque sarà costretto a rimontare posizioni sin dalla partenza.

14.34 Davvero pochi minuti alla partenza della gara che, ricordiamo, sarà alle 14.40.

14.27 In questi minuti si sta concludendo la gara al femminile, poi toccherà agli uomini.

14.22 Altri nomi da seguire sono quelli di Jakob Dorigoni, Cristian Cominelli, Davide Toneatti e Luca Pescarmona.

14.15 Il sardo, anche se uomo di rilievo, non sarà il grande favorito per la vittoria. A sfidarsi tanti atleti che cercheranno il colpo di pedale giusto verso il Campionato Italiano. Sulla carta il candidato al successo è Gioele Bertolini, vincitore del titolo tricolore nel 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, e trionfatore due giorni fa ad Ancona.

14.10 Il programma delle gare è stato aggiornato: la prova Open maschile, quella che riguarderà Fabio Aru, si disputerà alle 14.40 e non alle 14.30.

14.06 Una positiva quarta piazza per Aru due giorni fa in quel di Ancona, nella tappa dell’Adriatico Tour, che è stata la sua prima gara a distanza di oltre tre mesi dall’ultima apparizione in strada, il ritiro al Tour de France.

14.03 Il sardo è tornato al vecchio amore per dimenticare le delusioni di qualche stagione tutt’altro che positiva.

13.59 Una gara importante per il panorama italiano, che trova ancora più fascino per la presenza di Fabio Aru.

13.56 Buongiorno e ben trovati con la DIRETTA LIVE del 7° Trofeo Comune di San Fior di ciclocross, prova del Master Cross Selle Smp organizzata dalla Società Sportiva Sanfiorese.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del 7° Trofeo Comune di San Fior di ciclocross, prova del Master Cross Selle Smp organizzata dalla Società Sportiva Sanfiorese. La gara è particolarmente importante ovviamente per la presenza di Fabio Aru. Il sardo, ancora in maglia UAE Emirates, ma in procinto di passare alla Qhubeka Assos in vista della prossima stagione, si sta testando nel vecchio amore sullo sterrato dopo un’annata da dimenticare su strada.

È il secondo appuntamento nel ciclocross per Aru, il nativo di Villacidro infatti due giorni fa in quel di Ancona, nella tappa dell’Adriatico Tour, ha disputato la sua prima gara a distanza di oltre tre mesi dall’ultima apparizione in strada, il ritiro al Tour de France. Discreta la performance in terra marchigiana, una quarta piazza che ha fatto ben sperare sulla condizione in crescita del vincitore della Vuelta 2015.

Il sardo, anche se uomo di rilievo, non sarà il grande favorito per la vittoria. A sfidarsi tanti atleti che cercheranno il colpo di pedale giusto verso il Campionato Italiano. Sulla carta il candidato al successo è Gioele Bertolini, vincitore del titolo tricolore nel 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019. Occhio a Jakob Dorigoni, Cristian Cominelli, Davide Toneatti e Luca Pescarmona.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del 7° Trofeo Comune di San Fior di ciclocross: cronaca in tempo reale per seguire il grande rientro di Fabio Aru. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Luca Alò