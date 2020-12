LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: dominio Norvegia! Laegreid precede Dale, Johannes Boe e Christiansen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.37 Il nostro live termina qui, grazie per averci seguito! Appuntamento alla prossima diretta, buona giornata da OA Sport!

15.35 Ricapitoliamo anche il podio: Laegreid batte Dale di 7″9 e Johannes Boe di 19″9, mentre è quarto Christiansen a 42″5. Poker Norvegia!

15.34 Tutti gli azzurri si qualificano per l’inseguimento: Bormolini è 53° a 2’18″4, Windisch è 56° a 2’23″8.

15.31 Primo punto per Didier Bionaz! L’azzurro chiude 40° a 2’03″1 dalla vetta!

15.29 Lukas Hofer chiuderà 15° a 1’11″6 da Laegreid, che vince questa sprint.

15.26 Samuelsson termina quinto a 44″9. Ci saranno quattro norvegesi ai primi quattro posti.

15.19 Samuelsson trova lo zero anche in piedi e si porta in quarta posizione dopo il secondo poligono.

15.13 Doppio errore in piedi per Windisch.

15.11 Trova lo zero a terra Samuelsson ed è quarto con 9″2 di ritardo dalla vetta.

15.10 Un errore anche in piedi per Didier Bionaz.

15.08 Doppio errore in piedi per Tarjei Boe!

15.04 Bionaz e Windisch mancano entrambi un bersaglio a terra.

15.02 Partito lo svedese Samuelsson!

15.01 Johannes Boe terzo all’arrivo con 19″9 di ritardo nonostante due errori a terra!

14.59 Laegreid all’arrivo mantiene 7″9 di margine su Dale. Tarjei Boe trova lo zero a terra!

14.53 Johannes Boe trova lo zero in piedi dopo i due errori a terra.

14.49 Laegreid comanda dopo il secondo poligono con 22″2 su Dale!

14.45 Hofer chiude con 4″4 dal transalpino Claude, ed al momento è secondo.

14.43 Dale trova lo zero a terra, Jacquelin sbaglia l’ultimo bersaglio in piedi!

14.39 Trova lo zero a terra Thomas Bormolini!

14.38 Parte Johannes Boe!

14.37 Hofer commette un errore in piedi dopo aver avuto problemi con una cartuccia tra primo e secondo colpo.

14.35 Jacquelin trova lo zero a terra e va in testa con 5″2 sul connazionale Claude.

14.34 Sbaglia a terra Quentin Fillon Maillet.

14.33 Errore in piedi di Claude!

14.32 Loginov comette un errore a terra.

14.31 Anche il norvegese Andersen trova lo zero a terra.

14.28 Trova lo zero a terra Lukas Hofer, è a 2″2 dal francese dopo il primo poligono!

14.25 Il francese Fabien Claude trova lo zero a terra ed esce momentaneamente in testa.

14.23 Un errore per il lettone Rastorgujevs a terra.

14.20 Partito Lukas Hofer! Attendiamo i primissimi atleti al poligono.

14.15 Scattano i primi atleti, a breve Lukas Hofer.

14.10 In classifica generale il pettorale giallo è del norvegese Johannes Boe, il quale è in testa con 296 punti, davanti allo svedese Sebastian Samuelsson, secondo a quota 246, mentre in casa Italia Lukas Hofer è 18° con 127. L’altro azzurro andato a punti finora è stato Thomas Bormolini, 45° a quota 20.

14.05 Tra i favoriti ci saranno con il 94 lo svedese Sebastian Samuelsson, che partirà col pettorale blu, col 18 il russo Alexander Loginov, mentre tra i norvegesi Johannes Boe scatterà col 44 e con il pettorale giallo e rosso, infine Tarjei Boe partirà con il 74.

14.00 In casa Italia sono quattro gli azzurri in gara: Lukas Hofer col 9, Thomas Bormolini col 30, Didier Bionaz col 73 e Dominik Windisch con l’82. Nell’ultima sprint del 2020-2021, andata in scena ad Hochfilzen, l’unico azzurro a punti è stato Thomas Bormolini, mentre i quattro si sono tutti qualificati per l’inseguimento.

13.55 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Hochfilzen, in Austria: oggi, giovedì 17 dicembre, alle ore 14.15, scatterà per gli uomini la prima gara della quarta tappa della stagione 2020-2021.

Foto: LaPresse