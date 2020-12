L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions se…Le combinazioni e i risultati favorevoli

Non c’è più spazio per le parole. L’Inter di Antonio Conte, questa sera, dovrà vincere e sperare per andare avanti nel proprio percorso in Champions League. I nerazzurri, reduci dall’ultimo successo in Germania contro il Borussia Moenchengladbach, sono riusciti ad accendere una piccola speranza, visto anche il clamoroso ko del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk. La situazione del raggruppamento è la seguente:

CLASSIFICA GRUPPO B – CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

1 Borussia Moenchengladbach 8

2 Shakhtar Donetsk 7

3 Real Madrid 7

4 Inter 5

La Beneamata dunque, attualmente in ultima posizione in classifica, ha ancora delle possibilità per qualificarsi agli ottavi di finale (riservati alle prime due squadre). La prima condizione è quella di vincere stasera a San Siro contro lo Shakhtar, ma questo risultato potrebbe non bastare, in quanto se vi fosse il pareggio tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, sarebbero queste due squadre ad avere il pass, dal momento che il Real avrebbe il vantaggio negli scontri diretti con l’Inter.

Schematizzando il tutto:

L’INTER E’ QUALIFICATA AGLI OTTAVI DI FINALE SE…

• L’Inter vince contro lo Shakhtar e il Borussia perde con il Real Madrid.

Classifica finale: Real a 10, Inter e ‘Gladbach a 8 ma coi nerazzurri avanti negli scontri diretti e quindi qualificati come secondi, Shakhtar 7.

• L’Inter vince contro lo Shakhtar e il Real Madrid perde contro i tedeschi.

Classifica finale: ‘Gladbach a 11, Inter a 8, Real e Shakthar a 7

A prescindere dal risultato dell’altro confronto, l’Inter con un successo nell’ultima giornata contro lo Shakhtar Donetsk avrà la certezza aritmetica almeno di proseguire il proprio percorso in Europa League.

