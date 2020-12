Amici e fratelli di OA Sport, rieccomi inesorabile come ogni 31 dicembre. Sono stato evocato da un mondo arcano e misterioso, dove il presente si intreccia con il futuro e gli astri forniscono risposte sibilline ad ogni vostra domanda. Sono l’unico, inimitabile, ineffabile Olympiadamus. Sono il vate dello sport, l’essenza sovrannaturale che tutto sa e tutto vede. Ascoltate le mie profezie, interpretatele e ricordatele! Ogni risposta ai vostri dubbi si cela nelle stelle.

LE PROFEZIE DI OLYMPIADAMUS SULLO SPORT ITALIANO 2021

Un grande ritorno in vista. L’influsso di Giove in Acquario farà sì che coloro che sono nati nel segno dei Gemelli siano molto creativi a partire dalla primavera e poi per tutta l’estate. Il pensiero va subito a Fabio Fognini, di ritorno da una stagione travagliata tra operazione alle caviglie e Covid. Sarà un 2021 di riscatto per il ligure? A 34 anni dovrà dimostrare di poter ancora tenere il passo dei giovani rampanti. Attenzione anche a Gianmarco Tamberi, altro Gemelli che attende le Olimpiadi di Tokyo da 5 anni. Il grave infortunio prima di Rio 2016 resta una ferita aperta: il destino porge l’occasione per cambiare la storia.

Aria di riconferma per i Sagittario. Elisa Longo Borghini è già salita sul podio ai Giochi Olimpici del 2016: saprà riconfermarsi? Il percorso delle Olimpiadi di Tokyo sembra molto adatto alla nativa di Ornavasso, sempre più punto di riferimento del ciclismo femminile tricolore.

L’appoggio incondizionato di Giove farà sì che i nati sotto il segno del Cancro vivranno un’estate densa di soddisfazioni. Il pensiero non può che andare a Frank Chamizo, fenomeno della lotta che ancora rimpiange il bronzo a cinque cerchi di Rio. L’italo-cubano, ribattezzato Spartacus, andrà a caccia del bersaglio grosso, confidando nel supporto delle stelle.

Il 2021 sarà l’anno della saggezza per i Capricorno. Silvana Stanco ha vissuto brutti momenti nello scorso ciclo olimpico: nonostante avesse conquistato sul campo il pass per i Giochi nel trap, al suo posto i tecnici convocarono la campionessa olimpica in carica Jessica Rossi. Questa volta l’italo-svizzera a Tokyo ci sarà. Ha atteso il suo momento con pazienza ed ora è pronta a regalare un brivido nel tiro a volo.

VATICINI MISTERIOSI

“Dalla grande infamia ti rialzerai in un moto d’orgoglio. Un grido liberatorio spezzerà le catene“.

“La Pantera è pronta. Non fermatela, non fermatela. La Pantera è pronta, stringetevi con la Pantera“.

“Un trionfo mai visto e inaspettato irradierà la notte. Attendete con cuore speranzoso l’apoteosi“.

“Sprazzi di azzurro stupiranno nell’era dei fenomeni del Grande Nord“.

“Splende dalla neve al mare un bagliore luccicante. Una fusione di elementi al grido di Mameli“.

“Un tramonto rosso accoglierà il rombo dei motori. Italia: pane, vino e capoeira“.

OLYMPIADAMUS