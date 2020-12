Lazio-Club Brugge oggi: probabili formazioni, orario, tv, streaming Champions League

Lazio-Club Brugge oggi: ecco il momento della verità. Dopo un cammino fatto di cinque partite, i biancocelesti e i rivali belgi si giocano il passaggio del turno – nel gruppo F, che comprende anche il già qualificato Borussia Dortmund e l’eliminato Zenit San Pietroburgo – in 90 minuti, questa sera, dalle 18.55, all’Olimpico di Roma.

Da una parte gli uomini di Simone Inzaghi, sin qui capaci di collezionare 9 punti (2V e 3N) e di rimanere imbattuti nel loro cammino europeo, dall’altra quelli di Philippe Clement, a quota 7 punti per effetto di due vittorie e un pareggio, in un testa a testa indecifrabile che nel match di andata produsse un 1-1 con molto equilibrio, anche se i capitolini dovettero far a meno di una gran parte del loro roster all’epoca alle prese con una massiccia serie di casi di positività, oggi per fortuna risolti.

Loading...

Loading...

Chi la spunterà? La Lazio gioca con due risultati su tre a sua disposizione, ma attenzione al Club Brugge che ha tutte le carte in regola per compiere un blitz.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv di Lazio-Club Brugge, match valido per la sesta giornata della fase a gironi (Gruppo F) della Champions League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go e Now TV.

LAZIO-CLUB BRUGGE : PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 8 DICEMBRE:

18.55 Lazio-Club Brugge

LAZIO-CLUB BRUGGE : COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV , IN STREAMING E IN DIRETTA LIVE SCRITTA

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport HD 252

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CLUB BRUGGE:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.

CLUB BRUGGE (4-1-3-2): Mignolet; Mata, Odilon, Mechele, Ricca; Álvarez; Dennis, Vanaken, Vormer; De Ketelaere, Lang. All.: P. Clement.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse