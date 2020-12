Juventus-Dinamo Kiev oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Per la quinta giornata di Champions League 2020-2021 di calcio la Juventus riceve nel proprio stadio la Dinamo Kiev: si tratta della sesta volta tra le due squadre, con i bianconeri mai usciti sconfitti contro gli ucraini dal 1998 a oggi.

Ritorna Cristiano Ronaldo, che non è stato mandato in campo contro il Benevento, ma è presente nella sfida di Champions League. Con lui ci sarà Morata. L’attacco è forse l’unica reale certezza di Andrea Pirlo, che si ritrova a dover fare a meno di Ciellini, fermato proprio alla vigilia da un problema in allenamento. Per quanto riguarda invece la Dinamo Kiev di Lucescu, vecchia conoscenza del campionato italiano, sarà Verbic a dettare i tempi in attacco, supportato presumibilmente da Shaparenko e De Pena con certezza, mentre sul terzo nome ancora c’è un minimo di incertezza.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-DINAMO KIEV

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Buyalskyi, De Pena; Verbic. All. Lucescu

Juventus-Dinamo Kiev, incontro di 5a giornata del girone G di Champions League 2020-2021, si giocherà oggi alle ore 21:00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252 (oltre che i canali 472 e 482 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

JUVENTUS-DINAMO KIEV, CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2020-2021

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

Ore 21:00 Juventus-Dinamo Kiev

JUVENTUS-DINAMO KIEV, CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse