Joshua-Pulev in tv: conferenza stampa, cerimonia peso e match. Orari, programma, palinsesto DAZN

Anthony Joshua e Kubrat Pulev si affronteranno sabato 12 dicembre, attorno alle ore 23.00 italiane, all’SSE Arena di Londra: nella capitale inglese andrà in scena il match valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. la conferenza stampa di presentazione andrà in scena oggi, giovedì 10 dicembre alle ore 15.00 italiane, infine la cerimonia del peso si terrà domani, venerdì 11 dicembre, alle ore 14.00 italiane.

Di seguito il programma completo di tutte le tappe del match tra Anthony Joshua e Kubrat Pulev, incontro valido per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Tutte le fasi saranno trasmesse in diretta streaming in abbonamento su DAZN, mentre su OA Sport potrete seguire la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA SFIDA ANTHONY JOSHUA-KUBRAT PULEV

Giovedì 10 dicembre ore 15.00 italiane

Conferenza stampa Joshua-Pulev

Venerdì 11 dicembre ore 14.00 italiane

Cerimonia del peso Joshua-Pulev

Sabato 12 dicembre, ore 23.00 italiane (circa, potrà variare a seconda della durata dei match precedenti)

Anthony Joshua-Kubrat Pulev (Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO pesi massimi)

I sottoclou (prima di Joshua-Pulev), con inizio alle ore 19.00 italiane

Lawrence Okolie vs Nikodem Jezewski (cruiser)

Hughie Fury vs Mariusz Wach (massimi)

Martin Bakole vs Sergey Kuzmin (massimi, vacante titolo internazionale WBC)

Macaulay McGowan vs Kieron Conway (superwelter)

Florian Marku vs Alex Fearon (welter)

Qais Ashfaq vs Ashley Lane (supergallo)

Diretta streaming in abbonamento su DAZN

Diretta live testuale di Joshua-Pulev su OA Sport

Foto: LaPresse