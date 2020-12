IndyCar, Juan Pablo Montoya torna ad Indianapolis

Juan Pablo Montoya parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis 2020. Il prossimo maggio il colombiano cercherà il terzo acuto nella classica americana con Team McLaren SP, formazione che lo scorso anno ha accolto lo spagnolo Fernando Alonso.

Montoya, a segno nel 2000 con Ganassi e nel 2015 con Penske, rientra nell’elenco dei partecipanti della mitica gara dell’Indiana dopo tre anni di assenza. L’ex pilota di F1, campione 2019 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, affiancherà l’assalto all’Indy500 all’impegno completo nel Mondiale Endurance.

Loading...

Loading...

Ricordiamo infatti che Il 45enne ha annunciato la sua partecipazione alla classe LMP2 con DragonSpeed, équipe statunitense con cui Montoya ha disputato la 24h di Le Mans 2020.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:LaPresse